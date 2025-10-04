เริ่มแล้ว!! “ PMCU Presents Siam Thai Hub 2025 ” เทศกาลฮับ (Hub) แห่งวัฒนธรรมไทย โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ Soft Powerไทย “ Proud Thai, Wow the World ”

PMCU ( สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) ร่วมกับ BEX จัดงาน “ PMCU Presents Siam Thai Hub 2025 ” เทศกาลฮับ (Hub) แห่งวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี! รวมทุกพลังสร้างสรรค์ หลากหลายสไตล์ร่วมสมัย Soft Power Sandbox สร้างพื้นที่รวมพลังสร้างสรรค์ไทย เปิดเวทีและพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ดีไซเนอร์, ศิลปิน, นักแสดง ,เชฟ และ นักสร้างสรรค์ทุกแขนงได้แสดงศักยภาพ และ โชว์ความเป็นThainess Fever กระตุ้นให้เกิดเทรนด์ และกระแสการนำอัตลักษณ์ความเป็นฮับ(Hub)ของไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละฮับ (Hub) เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
📍มีพิธีเปิดงานขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา18.00น. ณ บริเวณ Siam Walking Street ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ผศ.ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.จักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ,ศิลปินXEBISEntertainment และ ผู้สนับสนุนการจัดงานมาร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ พร้อมร่วมชมการแสดงโชว์สุดพิเศษของน้อง ๆ จากรายการชิงช้าสวรรค์
📌ภายในงานมีกิจกรรมความสนุกมากมาย สนุกครบจบใน 4 ฮับ (Hub) กิจกรรมสุดจึ้ง! Fashion - Food - Craft - Music
⭐️โซนที่ 1 : HUB รื่นเริง บันเทิงจึ้ง
⭐️โซนที่ 2 : HUB อยู่เย็น เป็นศิลป์
⭐️โซนที่ 3 : HUB ผ้าผ่อน ท่อนแกลม
⭐️โซนที่ 4 : HUB กินดี อยู่ฟิน
📌มีบูธเช่าชุดไทยจากร้าน Thai Style Studio 1984 ให้ผู้มาเที่ยวงานได้เช่าชุดไทยแต่งเก๋ ๆ เดินเที่ยวงาน
📌สนุกไปกับดนตรีและโชว์ตลอดงาน Random Dance ช่วงค่ำทุกวัน ,การแสดง THAI–EDM by DJ Neaw (เหนี่ยว)
📌ในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค.68 ชม “ การแสดง Rapกระทบไม้ Show ” ถ่ายทอดโดยน้อง ๆ ศิลปินค่าย XEBIS Entertainment ทั้ง9 คน ( ซันวา ,โญฮวัน ,พอตเตอร์, อลิส ,พิ้งกี้
,ปิ่น,ชเนห์ ,เจมส์ ,การ์ฟิวส์ ) โชว์ 2 รอบการแสดง ( 16.00 น. และ 18.00 น. )
📌ห้ามพลาด!! งาน PMCU Presents Siam Thai Hub 2025 จะจัดต่อเนื่องไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา11.00 น. ถึง 21.00 น. ที่ สยามสแควร์
📌มาร่วม “ นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่สนีกเกอร์ ” โชว์ความ Proud Thai กันให้โลก Wow แล้วมาสนุก สุข ใจ ไปด้วยกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Facebook Fanpage อีเว้นท์ WORK WORK