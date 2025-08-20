ปอศ.จับสมาชิกแก๊งเงินกู้ดอกโหด "Nature Wallet"โทรทวงผ่านญาติให้อับอาย

ตำรวจ ปอศ.รวบสมาชิกแก๊งเงินกู้เถื่อน "Nature Wallet" เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด หากลูกหนี้ชำระล่าช้าโทรทวงผ่านญาติให้อับอาย
วันนี้ (20 ส.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. จับกุมนายจักรพันธ์ หรือตั้ม อายุ 35 ปีตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.894/2568 ลงวันที่ 24 มิ.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” ได้บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 67 ได้มีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนผ่านศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) ว่าได้รับความเดือดร้อน จากการกู้ยืมเงินกับแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อน “Nature Wallet” โดยผู้กู้ต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือ เรียกเก็บค่าดำเนินการและค่าเอกสาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะของการเก็บดอกลอยร้อยละ 8.75 ต่อวัน หรือร้อยละ 262.67 ต่อเดือน หรือร้อยละ 3,195.85 ต่อปี ซึ่งหากชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาจะมีการทวงถามหนี้กับผู้เสียหาย ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดให้ได้รับความอับอาย
ต่อมาได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนจำนวน 5 รายติดตามจับกุมได้แล้ว 4 ราย คงเหลือนายจักรพันธ์ ที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก 1 ราย กระทั่งสืบทราบว่ามากบดานอยู่ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายจักรพันธ์ ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่ง ศาลอาญามีนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป