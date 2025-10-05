ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดมตรวจยึดยาบ้าจำนวน 540,000 เม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท จากรถยนต์เก๋งประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกลางตัวอำเภอเดชอุดม คาดกำลังนำส่งลูกค้าในพื้นที่ สืบสวนทราบตัวเจ้าของรถเป็นเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อกในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 5 ต.ค. ร.ต.อ.วัชระพล พิมพ์วงศ์ รอง สว.สอบสวน สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน บริเวณสี่แยกเรือนทองสินรีสอร์ท ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จึงได้เข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีขาว หมายเลขทะเบียน กล 532 อุบลราชธานี ด้านหน้าได้รับความเสียหาย และพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีดำ หมายเลขทะเบียน ขก 7218 อุบลราชธานี บริเวณด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย สอบถามหาผู้ขับขี่ และผู้ที่โดยสารมาด้วยกันหลบหนีไปก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีดำ หมายเลขทะเบียน ขก 7218 อุบลราชธานี พบกระสอบปุ๋ย มีกลิ่นคล้ายยาบ้า จำนวน 3 กระสอบวางอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงได้แกะตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้าทั้ง 3 กระสอบ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำรถเข้าไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดพบยาบ้า จำนวน 270 ก้อน รวมจำนวน 540,000 เม็ด รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผกก.สภ.เดชอุดม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่า หลังจากที่เกิดเหตุได้มีรถกระบะซึ่งเป็นรถสำหรับดูต้นทางกลับมารับคนขับและพยายามจะเอากระสอบยาบ้าออกไปจากที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถนำไปได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาถึงจุดเกิดเหตุก่อน เมื่อรถกระบะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จึงได้รับตัวคนขับรถเก๋งสีดำและคนนั่งข้างหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างเร่งรีบ
ตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุทราบว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวเป็นชาวอำเภอเดชอุดม และมีการขายต่อแบบโอนลอยให้กับวัยรุ่นในอำเภอพิบูลมังสาหาร ก่อนจะขายต่อไปอีกทอด ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถทราบตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมขบวนการแล้ว จากการข่าวพบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดาวติ๊กต็อก ตอนนี้ อยู่ระหว่างการติดตามตัว