xs
xsm
sm
md
lg

ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดมตรวจยึดยาบ้าจำนวน 540,000 เม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท จากรถยนต์เก๋งประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกลางตัวอำเภอเดชอุดม คาดกำลังนำส่งลูกค้าในพื้นที่ สืบสวนทราบตัวเจ้าของรถเป็นเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อกในพื้นที่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 5 ต.ค. ร.ต.อ.วัชระพล พิมพ์วงศ์ รอง สว.สอบสวน สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน บริเวณสี่แยกเรือนทองสินรีสอร์ท ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จึงได้เข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีขาว หมายเลขทะเบียน กล 532 อุบลราชธานี ด้านหน้าได้รับความเสียหาย และพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีดำ หมายเลขทะเบียน ขก 7218 อุบลราชธานี บริเวณด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย สอบถามหาผู้ขับขี่ และผู้ที่โดยสารมาด้วยกันหลบหนีไปก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง


จากการตรวจสอบภายในรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีดำ หมายเลขทะเบียน ขก 7218 อุบลราชธานี พบกระสอบปุ๋ย มีกลิ่นคล้ายยาบ้า จำนวน 3 กระสอบวางอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงได้แกะตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้าทั้ง 3 กระสอบ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำรถเข้าไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดพบยาบ้า จำนวน 270 ก้อน รวมจำนวน 540,000 เม็ด รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผกก.สภ.เดชอุดม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่า หลังจากที่เกิดเหตุได้มีรถกระบะซึ่งเป็นรถสำหรับดูต้นทางกลับมารับคนขับและพยายามจะเอากระสอบยาบ้าออกไปจากที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถนำไปได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาถึงจุดเกิดเหตุก่อน เมื่อรถกระบะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จึงได้รับตัวคนขับรถเก๋งสีดำและคนนั่งข้างหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างเร่งรีบ


ตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุทราบว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวเป็นชาวอำเภอเดชอุดม และมีการขายต่อแบบโอนลอยให้กับวัยรุ่นในอำเภอพิบูลมังสาหาร ก่อนจะขายต่อไปอีกทอด ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถทราบตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมขบวนการแล้ว จากการข่าวพบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดาวติ๊กต็อก ตอนนี้ อยู่ระหว่างการติดตามตัว

ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท
ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท
ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท
ตร.เดชอุดมยึดยาบ้าเครือข่ายอินฟลูฯ ดาวติ๊กต็อก 5.4 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น