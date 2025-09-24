บุกค้นห้องเช่า ยึดบุหรี่เถื่อนจากพม่ามูลค่าเกือบ 2 ล้าน ผู้ต้องหาบัตรเลข 0 เสี่ยงถูกเพิกถอนสถานะ

กาญจนบุรี - ตำรวจสังขละบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยงาน บุกค้นห้องเช่ากลางซอยมัสยิด พบใช้เป็นโกดังเก็บบุหรี่เถื่อนจากเมียนมาเกือบ 2 ล้านบาท จับกุมชายชาวมอญ “บัตรเลข 0” รับสารภาพสิ้น ขณะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดี พร้อมจ่อเพิกถอนสถานะตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.กิตติณัติ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ รอง ผกก.ป. สภ.สังขละบุรี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตชด.134 สรรพสามิต และศุลกากร เข้าตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยมัสยิด หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบเก็บบุหรี่เถื่อน เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 กันยายน 2568
จากการตรวจสอบห้องหมายเลข 4 พบผู้เช่าคือนายตาลทุล (ไม่มีนามสกุล) บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน บัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ระบุอาศัยอยู่บ้านวังกะ ต.หนองลู โดยภายในห้องถูกดัดแปลงเป็นโกดังเก็บสินค้าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้น พบของกลางเป็นบุหรี่กรองทิพย์ซองอ่อน 248 คอตตอน และบุหรี่พม่ายี่ห้อไชโย 600 ห่อ รวมมูลค่าความเสียหายตาม พ.ร.บ.สรรพสามิตเกือบ 2 ล้านบาท
นายตาลทุลให้การรับสารภาพว่า ซื้อบุหรี่มาจากชายชาวพม่าฝั่งอ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา เพื่อนำมาเก็บไว้รอส่งลูกค้า ก่อนถูกเจ้าหน้าที่บุกยึดได้ทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีในข้อหา “มีไว้ในครอบครองสินค้า (ยาสูบ) ที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิต” และเตรียมพิจารณาเพิกถอนสถานะบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติ (บัตรเลข 0) ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี กรณีผู้ถือบัตรกระทำผิดคดีที่กระทบความมั่นคง
สำหรับของกลางทั้งหมดอยู่ระหว่างตรวจสอบมูลค่าเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป.