พนักงานราชการกองคลังแสง 6 ดับปริศนาในรถ คาดถูกยิงกลางศีรษะ ตร.เร่งสอบสาเหตุ

ราชบุรี – ชาวบ้านพบรถกระบะติดเครื่องจอดริมทางเข้าคลังแสง 6 เมืองราชบุรี ผงะ! ภายในพบศพพนักงานราชการชายถูกยิงที่ศีรษะ มีปืนตกอยู่ข้างมือ ตำรวจยังไม่ฟันธง ฆ่าตัวตาย–ปืนลั่น–หรือถูกฆาตกรรม
วันนี้( 2 ต.ค.) พ.ต.ท.นิพนธ์ ศรนรินทร์ สารวัตรเวร สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณลานกว้างริมถนนกำลังเอก ทางเข้าคลังแสงที่ 6 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก หมู่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงประสานแพทย์เวร โรงพยาบาลราชบุรี เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิตซูบิชิ สตาร์ด้า 4 ประตู สีดำ ทะเบียน กว-5223 ราชบุรี จอดติดเครื่อง เปิดไฟหน้า แต่ประตูล็อกทุกด้าน เจ้าหน้าที่ต้องปลดล็อกเพื่อตรวจสอบ พบผู้เสียชีวิตคือนายศุภวิชญ์ เสนะเวส พนักงานราชการกองคลังแสง 6 อยู่ในสภาพสวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขายาวสีกากี มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ กระสุนทะลุออกด้านขวา ข้างศพพบอาวุธปืนพกขนาด T365 ตกอยู่ในมือซ้าย
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทราบว่า รถคันดังกล่าวจอดอยู่ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. โดยติดเครื่องและเปิดไฟหน้าทิ้งไว้ กระทั่งช่วงบ่ายมีผู้พบพิรุธเข้าไปดูใกล้ ๆ จึงเห็นร่างผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นญาติยืนยันว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายยังเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณเพื่อนร่วมงานเมื่อคืนวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยไม่ได้แสดงอาการเครียดหรือพูดถึงปัญหาใด ๆ ขณะที่ครอบครัวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุปืนลั่น หรือถูกลอบทำร้าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บหลักฐาน ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และจะสอบปากคำญาติ เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป