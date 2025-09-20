ผงะ!พบแก๊งยานรกซุกยากลางป่าอ้อยคลองขลุง 4 กระสอบใหญ่

กำแพงเพชร - ชาวบ้านเดินผ่านเห็นป่าอ้อยคลองขลุง เป็นโพรงน่าสงสัย ส่องดูเจอกระสอบปุ๋ยมัดปากวางเป็นกองซ้ำ คิดว่าเป็นศพ/ซากหมาตาย..ชวนเพื่อนลากออกมาพร้อมแจ้ง จนท.ตรวจสอบเจอยาบ้าไม่ต่ำกว่า 6 แสนเม็ด ค่านับ 30 ล้าน
ตำรวจชุดจับกุมยาเสพติด สภ.คลองขลุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งว่าชาวบ้านพบกระสอบปริศนามัดปากถุง ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณไร่อ้อย ริมถนนเส้นหนองโสน-บึงลาด พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จำนวน 4 กระสอบใหญ่ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อเย็นวันที่ 19 ก.ย.
เบื้องต้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ภายในทั้ง 4 กระสอบ รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 600,000 เม็ด ซึ่งคาดว่านำมาซุกซ่อนไว้รอเครือข่ายในพื้นที่มารับ หรือขนลำเลียงต่อ จึงได้ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุนำมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ตรวจสอบที่ สภ.คลองขลุง เพื่อขยายผลหาตัวคนนำมาทิ้งไว้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้นำกำลังชาวบ้านปูพรมค้นหาในป่าอ้อยอีกครั้งเผื่อจะเจอของกลางเพิ่มเติม
นายสังข์ (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ชาวต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ผู้พบเห็นกระสอบยาบ้าคนแรก เล่าว่า เดินผ่านป่าอ้อยนี้เป็นประจำทุกวันเพื่อไปเที่ยวบ้านเพื่อน แต่คราวนี้ขณะเดินผ่านตามปกติ แต่รู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมป่าอ้อยถึงมีช่องโหว่ จึงมองเข้าไปในร่องอ้อย ก็พบว่ามีกระสอบปุ๋ยมัดปากถุงวางอยู่ด้านในจำนวนหลายใบ จึงได้ไปเรียกเพื่อนและชาวบ้านคนอื่นๆมาดู
“ตอนแรกคิดว่าเป็นศพคนหรือซากหมาตายจึงไม่กล้าเปิด จึงตัดสินใจช่วยกันลากออกมาข้างนอกและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ”
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ทำการตรวจสอบถุงทั้งหมด 4 ใบ พบว่ามียาบ้าถูกมัดห่อไว้จำนวนมาก ทั้งหมดไม่น่าจะต่ำกว่า 600,000 เม็ด รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่งจะได้สืบสวนขยายผลหาเบาะแสผู้นำมาทิ้งไว้มาดำเนินคดีต่อไป