ตร.ทางหลวงรวบโคตรโจรตระเวนลักทรัพย์บ้านเศรษฐี 30 หลัง ได้ทรัพย์สินกว่า 50 ล้าน

ตำรวจทางหลวงสกัดจับโคตรอภิมหาโจรตระเวนลักทรัพย์บ้านเศรษฐีทั่วไทยกว่า 30 หลัง ได้ทรัพย์สินกว่า 50 ล้านบาท สารภาพเคยติดคุกหลายครั้ง แต่เมื่อออกมาก็ร่วมกับเพื่อนที่รู้จักในคุกชวนกันตั้งแก๊งก่อเหตุ
วันนี้ (10 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.วรฉัตร ฉลวยแสง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.นำกำลังจับกุมนายจิรทีปต์ อายุ 55 ปี ตามหมายศาลจังหวัดสระบุรี ที่ 152/2568 ลงวันที่ 8 เม.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในเคหะสถานในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นโดยใช้ยานพาหนะฯ”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากชุดสืบสวนภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจสอบรถเก๋งสีดำต้องสงสัยคดีลักทรัพย์ในเขต อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยรถคันดังกล่าวใช้ถนนเพชรเกษม กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บนถนนเพชรเกษม ขาเข้า กทม. เขต อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ก่อนพบรถยนต์ต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้ง จึงเรียกให้หยุดรถ แต่ปรากฏว่ารถดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนี จนถึงช่วง ถ.เพชรเกษม ช่วง กม.129 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถหยุดรถต้องสงสัยดังกล่าวไว้ได้ จากการตรวจสอบในรถพบนายจิรทีปต์ เป็นผู้ขับขี่ จึงได้ตรวจสอบพบมีหมายจับศาลสระบุรี จึงแสดงตัวจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้ร่วมกับพวกตั้งแก๊งตระเวนลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเลือกบ้านคนที่มีฐานะ นำทรัพย์สินที่ได้ไปขายตลาดมืด นอกจากนี้เคยถูกจำคุกหลายครั้ง แต่เมื่อออกมาก็ร่วมกับเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันมาก่อเหตุอีก อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบคดีอาญาย้อนหลังพบว่า นายจิรทีปต์ เป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รายสำคัญ ซึ่งก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ จ.สระบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป