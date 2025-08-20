“อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท” พักผ่อนหรู ดูดี มีสไตล์ที่หัวหินแบบ Young Gen

ถ้าหากใครอยากอัปเกรดทริปหัวหินสู่โหมดพรีเมียม เปิดโหมดพักผ่อนเติมพลังใจแบบมีระดับ “โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท” โรงแรมหรูห้าดาวที่สายชิลล์ต้องลองสักครั้งในชีวิต
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกหนึ่ง ที่คุ้มค่า น่าสนใจ ด้วยการตกแต่งแบบโรงแรมระดับห้าดาวที่ผสมผสานกลิ่นอายย้อนยุคของหัวหินในอดีต ด้วยสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งด้วยสไตล์โคโลเนียลโมเดิร์น ติดริมทะเลหัวหิน กับความทันสมัยและหรูหราแบบสากลได้อย่างลงตัว
“โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท” ตั้งอยู่หน้าบลูพอร์ตหัวหิน ถ.เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032 616 999 Email: ichh.rsvn@ihg.com
