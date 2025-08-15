xs
"สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" ชวนสังสรรค์ริมทะเล ชมศิลปะผสานความอร่อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นับเป็นการหลอมรวม 2 สุนทรียภาพแห่งชีวิตได้อย่างลงตัว ในงาน The Feast of Art by Jaras Hua Hin ที่หยิบเอาความคลาสสิกของเมืองหัวหิน และรสชาติของอาหารไทยร่วมสมัย มาผนวกรวมกันไว้ในค่ำคืนเดียว กับดินเนอร์มื้อพิเศษ 4-Hands Chef's Table ของห้องอาหารจรัส หัวหิน โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จาก 2 เชฟดัง พร้อมชมศิลปะจากเหล่าศิลปินท้องถิ่นจากบ้านศิลปิน หัวหิน ที่ถูกหยิบมานำเสนอในหลากหลายรูปแบบ ในบรรยากาศแสนสบายริมชายหาดหัวหิน


เริ่มต้นด้วย Art Journey เดินชมศิลปะที่มีทั้งหุ่นปั้น ภาพวาด ผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่ถูกจัดวางในมุมต่างๆ ของโรงแรม ก่อนจะพาย้อนความคลาสสิกของหัวหิน ด้วยขบวนรถไฟสายมินิพาไปยังจุดแลนด์มาร์คไฮไลต์กลางสวน ที่สามารถรับชมวิวทะเลได้อย่างงดงาม ก่อนจะสัมผัสกับดินเนอร์มื้อพิเศษกับ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พร้อมแขกรับเชิญ ได้ลิ้มรสเมนูอาหารไทยร่วมสมัย ที่คัดสรรวัตถุดิบสุดพิเศษจากในท้องถิ่น ผ่านการปรุงอย่างประณีต


“The Feast of Art ไม่ใช่แค่มื้ออาหาร แต่คือศิลปะของเอกลักษณ์ครัวไทยผ่านฝีมือและจิตวิญญาณของเชฟ ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่จะช่วยผลักดันมิติของรสชาติผ่านประสาทสัมผัสของผู้ที่ได้ลิ้มลอง” ซาบรินา ฮอฟสเต็ทเธอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท กล่าว


เมนูดังกล่าวเป็นเมนูฤดูกาลใหม่ของร้านจรัส ที่ได้ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟระดับมิชลิน 2 ดาว ร่วมกับ เชฟอิษฏ์-พันธุ์ธิช จินดาจิธาวัฒน์ เชฟประจำห้องอาหารครีเอทขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ขนมครกไข่ปลาคาเวียร์ แกงเลียงฟักทองกับกั้งหัวหิน เนื้อโคขุนซอสแกงขี้เหล็ก กุ้งลายเสือซอสฉู่ฉี่ ไปจนถึงของหวานหลากสไตล์ ที่ได้หยิบนำเอาของที่ผลิตในท้องถิ่น อย่าง Kosapan Distillery (โกษาปาน), ไข่ปลาคาร์เวียร์หัวหิน จากฟาร์มปลาสเตอร์เจียนท้องถิ่น ข้าวหอมมะลิประโยชน์ฟาร์ม น้ำแร่ไทรโยค รวมไปถึงพืชผัก สมุนไพร สดใหม่จากเกษตรกรท้องถิ่นจาก จ.ประจวบฯ และเพชรบุรี โดยจะให้บริการที่ห้องอาหารจรัส หัวหิน ไปจนถึงสิ้นปี 2568















