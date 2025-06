หัวหินคึกคัก! เปิดงาน “Hua Hin Pride Walk & Run” ฉลองความหลากหลายทางเพศ ส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ

ประจวบคีรีขันธ์ - บลูพอร์ต หัวหิน เปิดฉากเดือนแห่ง Pride อย่างยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม “Hua Hin Pride Walk & Run” รวมพลังหลากหลายอัตลักษณ์ เดิน-วิ่ง ริมชายหาดหัวหิน ภายใต้แนวคิด “Pride Active & Wellness” เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมสุขภาพกายใจวันนี้( 1 มิ.ย.) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด และภาคเอกชนร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ, ผู้อำนวยการ ททท.ประจวบฯ, ปลัดเทศบาลนครหัวหิน, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯงานนี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “Bluport Hua Hin: Start of Pride – Come as you are, leave with a healed heart” (มาด้วยหัวใจแบบไหน…กลับไปด้วยหัวใจที่เบาขึ้น) โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่เน้นการเคลื่อนไหว การสื่อสารพลังบวก และสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย สนับสนุนเมืองหัวหินให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัฒนธรรมไฮไลต์ของงาน คือกิจกรรม Walk & Run ริมทะเลหัวหินในยามเช้า พร้อมขบวนสีสันจากเหล่าคนดังและศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างอบอุ่น เช่น ปิงปอง–ธงชัย ทองกันทม ติ๊นา–ศุภนาฏ จิตตลีลา ป้อปปี้–ชัชชญา ส่งเจริญ มิ้น–มิณฑิตา วัฒนกุล ซิลวี่–ภาวิดา มอริจจิ มะนาว–ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ไบรอัน ตัน และ พัดชา–ชนุดม สุขสถิตย์บรรยากาศงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และการแสดงพลังร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนจุดยืนของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายของทุกคน