ลิ้มรส “คอร์สอาหารไทย” ใหม่ล่าสุด โดยเชฟชุมพล ที่ห้องอาหารจรัส หัวหิน

เปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดพิเศษ “The Feast of Art 4-Hands Chef’s Table” คอร์สใหม่ล่าสุดในหัวหินที่เป็นการพบกันของสองเชฟมากฝีมือแห่งวงการอาหารไทย เชฟชุมพล แจ้งไพร เจ้าของรางวัลมิชลินสองดาว และเป็นเจ้าของสถาบันการอาหารไทยทีซีเอ และเชฟอิษฏ์ พันธุ์ธิช จินดาจิธาวัฒน์ เชฟใหญ่ประจำห้องอาหารจรัส
เมนูสำรับ 4-Hands นี้จะให้บริการที่ห้องอาหารจรัส หัวหิน จนถึงสิ้นปี 2568 ราคาท่านละ 2,200++ บาท (ราคาไม่รวมเครื่องดื่ม) โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. +66 (0)32 616999 หรืออีเมล: ichh.dining@ihg.com
