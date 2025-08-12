มาฝึก “บลู” แรปเตอร์ตัวดัง ที่ “Jurassic World: The Experience” เอเชียทีคกัน!

พบกับ “บลู” (Blue) เวโลซิแรปเตอร์เพศเมีย หนึ่งในตัวละครหลักจากจักรวาล Jurassic World ในโซน “The Predator Pavilion : ดินแดนนักล่าดึกดำบรรพ์” ที่จัดแสดงอยู่ภายใน “Jurassic World: The Experience” ที่เอเชียทีค
ซึ่ง “บลู” เป็นเวโลซิแรปเตอร์ที่ปรากฏครั้งแรกใน Jurassic World 2015 ถือเป็นแรปเตอร์ดาวดังตัวพิเศษที่ “โอเวน เกรดี้” สามารถฝึกฝนได้จนเชื่อฟัง
งานนี้เจ้าหน้าที่ของที่นี่จะสาธิตการฝึกบลู พร้อมเชิญชวนอาสาสมัครนักท่องเที่ยวไปร่วมใช้คำสั่งฝึกบลูด้วยกันอย่างสนุกสนาน
