เตรียมผจญภัยใน "Jurassic World: The Experience" พร้อมคำราม 8 ส.ค. นี้ ที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วม waitlist สำหรับการจำหน่ายบัตรพรีเซลได้ที่ www.jurassicworldexperience.com/th และติดตาม Jurassic World: The Experience Bangkok ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่ Facebook & Instagram และโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ได้ที่ Facebook & Instagram สำหรับข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jurassic World: The Experience ได้ทางอีเมล์ jwebkk@assetworldcorp-th.com

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมมือกับ NEON ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์เสมือนจริงแบบอิมเมอร์ซีฟ และ Universal Destinations and Experiences ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโปรเจกต์ระดับโลกที่ทุกคนรอคอย สุดยอดประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟที่ยิ่งใหญ่ใหม่ล่าสุดของโลกมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมเปิดการผจญภัยครั้งสำคัญสำหรับแฟนพันธุ์แท้และทุกคนในครอบครัวแฟนพันธุ์แท้ร่วมลงทะเบียน Waitlist ได้ที่ www.jurassicworldexperience.com/th ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เพื่อจองบัตรพรีเซลและเลือกวันเข้าชมได้ก่อนใคร และสำหรับบุคคลทั่วไปจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม นี้ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจเข้าชมทำการสำรองบัตรล่วงหน้า โดยราคาบัตรเริ่มต้นที่ 579 บาท สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี และ 769 บาท สำหรับผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปเนรมิตพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นโลกแห่งการผจญภัยที่จะพาผู้เข้าชมทุกวัย เข้าสู่จักรวาลของภาพยนตร์แฟรนไชส์ระดับโลกอย่าง Jurassic World จาก Universal Pictures และ Amblin Entertainment โดยผสมผสานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้เข้ากับความบันเทิงระดับโลกอย่างลงตัว ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจระหว่างการเดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ของเกาะ Isla Nublar (อิสลา นูบลาร์) ท่ามกลางฝูงไดโนเสาร์แอนิเมทรอนิกส์เสมือนจริง และฉากจำลองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฉากสุดอลังการในภาพยนตร์ Jurassic World เต็มอิ่มกับการหลบหลีกและเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พร้อมดื่มด่ำไปกับความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการบนเกาะแห่งนี้ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตนเองร่วมประสบการณ์การผจญภัยใน Jurassic World: The Experience ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่นต้นกำเนิดแห่งความมหัศจรรย์ ก้าวเข้าสู่ศูนย์ต้อนรับอันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ซึ่งความ มหัศจรรย์ของเกาะอิสลา นูบลาร์ กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านภาพและเสียงอันสมจริงราวกับหลุดเข้าไปในโลกภาพยนตร์เดินทางสู่เกาะ อิสลา นูบลาร์ ความตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเดินทางมาถึงเกาะ อิสลา นูบลาร์ กับประตูทางเข้า Jurassic World อันเป็นเอกลักษณ์ที่ตั้งตระหง่านพร้อมต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกที่เหล่าไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์กลับขึ้นมาโลดแล่นอีกครั้งเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่แห่งโลกล้านปี เหนือยอดไม้สูงเสียดฟ้า คุณจะได้สัมผัสช่วงเวลาสุดระทึกเมื่อได้เผชิญหน้ากับ บราคิโอซอรัส (Brachiosaurus) ร่างยักษ์ที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามท่ามกลางสายหมอก และเบื้องล่างยังมีแขกพิเศษอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พร้อมปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาการให้อาหารสัมผัสไดโนเสาร์รุ่นเยาว์ โอกาสพิเศษที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าสมาชิกวัยเยาว์ ตั้งแต่ลูกไดโนเสาร์จอมซนที่กำลังทดสอบความแข็งแรงของตัวเอง ไปจนถึงเจ้าตัวน้อยขี้เล่นวัยอยากรู้อยากเห็นที่กำลังเรียนรู้โลกใบใหม่ ประสบการณ์ที่จะพาคุณโลดแล่นเข้าสู่ความมหัศจรรย์ของ Jurassic Worldดินแดนนักล่าดึกดำบรรพ์ บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อคุณก้าวเข้าสู่พื้นที่ของเหล่านักล่าแห่งโลกล้านปี ดินแดนของไดโนเสาร์กินเนื้อที่น่าเกรงขามที่สุดของ Jurassic World ที่แม้คุณอาจจะเคยเห็น เวโลซีแรปเตอร์ (Velociraptor) มาแล้วในจอภาพยนตร์ แต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับการเผชิญหน้าตัวจริงได้เลยจุดชมวิว หอสังเกตการณ์สุดไฮเทคค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าสู่ป่าดงดิบหนาทึบ ที่ซึ่ง อินโดไมนัส เร็กซ์ (Indominus rex) นักล่าสุดอันตรายกำลังเคลื่อนไหวและเฝ้ามองคุณอยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น หนทางรอดเดียวคือต้องหนีเท่านั้น!ผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอด เสียงสัญญาณเตือนดังกึกก้องทั่วผืนป่าในขณะที่คุณกำลังเดินลัดเลาะผ่านช่องทางซ่อมบำรุงแคบ ๆ เสียงคำรามอันทรงพลังสะท้อนไปทั่วทางเดินจนรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงสันหลัง ก่อนที่ คาร์โนทอรัส (Carnotaurus) จะพุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนคุณต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดหลงในป่าดงดิบ ลัดเลาะเอาชีวิตรอดจนมาสู่ใจกลางป่าดงดิบอันมืดมิด พบกับเศษซากจากอดีตกับป้าย Jurassic Park ที่หลงเหลืออยู่ และรถจี๊ปที่ถูกเถาวัลย์ปกคลุมจนเกือบมิด ความเงียบอันน่าขนลุกปกคลุมไปทั่วผืนป่า จนกระทั่ง ไดโลโฟซอรัส (Dilophosaurus) ก้าวออกมา พร้อมกับแผงคอสีสันสดใสที่กางออกเสมือนงูแผ่แม่เบี้ยกรงปริศนา กรงนกยักษ์สูงเสียดฟ้าปรากฏอยู่เบื้องหน้า เงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ร่อนผ่านม่านหมอกที่ปกคลุมอยู่เหนือหัว ในขณะที่เสียงกรีดร้องดังขึ้น เทอราโนดอน (Pteranodon) พุ่งชนผนังกรง จะงอยปากเฉียดขอบแผงกั้นห่างจากคุณไปเพียงไม่กี่นิ้ว ในขณะที่ สไตกิโมล็อค (Stygimoloch) ยืนจ้องมองผู้มาเยือนด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก่อนพ่นลมหายใจเสียงแหลมใส่การหลบหนีครั้งสุดท้าย ห้องวิจัยที่ดูปลอดภัยอาจให้ความอุ่นใจได้เพียงไม่นาน เสียงฝีเท้าอันน่าเกรงขามของ ทีเร็กซ์ (T. rex) กำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาทุกขณะ ราชินีแห่งไดโนเสาร์ส่งเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วป่าก่อนที่ประตูทางออกจะปิดลงทันเวลาอย่างหวุดหวิดรอดชีวิตในที่สุด หลังจากผู้เข้าชมได้เผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่แห่งยุคดึกดำบรรพ์ สบตากับตำนานที่ยังมีชีวิต และรอดพ้นจากการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจมาได้ นี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะไม่มีวันลืมกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ใช้เวลารังสรรค์ขึ้นกว่า 65 ล้านปีเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าลิขสิทธิ์แท้เฉพาะของ Jurassic World ภายในร้านค้า Jurassic World: The Experience Retail Store ซึ่งออกแบบมาในธีมพื้นที่หลบภัยในโลกยุคดึกดำบรรพ์ พร้อมพบกับอีกหนึ่งไฮไลต์สุดพิเศษอย่างกะโหลกฟอสซิลของทีเร็กซ์ ถือเป็นจุดหมายสุดท้ายของการผจญภัยในโลกจูราสสิค ที่ซึ่งเรื่องราวจบลง แต่ตำนานยังคงถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตั้งอยู่ติดกันกับ Jurassic World: The Experience คือ “Hatch Dome” (แฮ็ธช์ โดม) พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟสุดล้ำที่รวมร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก Jurassic World: The Experience Retail Store และนิทรรศการด้านความยั่งยืนแบบ 4D จาก AWC ภายใต้แนวคิด “Better World, Better Future” เปิดประสบการณ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้านความยั่งยืนอย่างน่าทึ่ง โดยการเดินทางสุดพิเศษนี้จะพาผู้เข้าชมย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ก่อนจะออกเดินทางต่อไปสัมผัสกับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยการกระทำของมนุษย์ เพื่อจุดประกายความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นพร้อมเปิดตัว “Jurassic World: The Experience Fossil & Flame Restaurant” (ฟอสซิล แอ็นด์ เฟลม) ห้องอาหาร Jurassic World แห่งแรกนอกธีมพาร์ค ซึ่งผสานเรื่องเล่าจากภาพยนตร์เข้ากับประสบการณ์การรับประทานอาหารอย่างเต็มอรรถรส ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับเมนูและบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาล Jurassic World อย่างแท้จริง สร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ผสมผสานรสชาติ ประสบการณ์จากภาพยนตร์ และจินตนาการเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC กล่าวว่า “การเปิดตัว Jurassic World: The Experience ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยความร่วมมือกับ NEON และ Universal Destinations & Experiences ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟที่ยิ่งใหญ่ใหม่ล่าสุดของโลกมาสู่ประเทศไทยในรูปแบบประสบการณ์ครบวงจรระยะยาว ที่ผสมผสานความบันเทิงระดับโลก การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างครบถ้วน โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น สถานที่ท่องเที่ยวระดับแลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อร่วมสร้างจุดหมายปลายทางซึ่งผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสนุกสนาน เราภูมิใจที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของโลกดึกดำบรรพ์ไปกับ Jurassic World: The Experience พร้อมจุดประกายจินตนาการและความมหัศจรรย์ให้กับผู้คนทุกวัย ต่อเนื่องไปถึงโซน Better World, Better Future ที่ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อความยั่งยืน โดยประสบการณ์ระดับโลกนี้เป็นความมุ่งมั่นของ AWC ที่ร่วมสนับสนุนความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกอีกด้วย”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท NEON กล่าวว่า “ที่ NEON เรามุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมความบันเทิงแบบเสมือนจริงอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง Universal Destinations & Experiences และ AWC โดย Jurassic World: The Experience คือผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกัน ในการเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโลกเหนือจินตนาการ ผ่านการเล่าเรื่องระดับโลกที่เข้าถึงผู้คนทุกภาษาและทุกวัย เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังคุณเพจ คุณเจอรัลด์ คุณเอ๋ ดร.ไพฑูรย์ คุณไมเคิล และทุกๆ คนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริง พร้อมกันนี้เราและพันธมิตรมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอปรากฏการณ์ระดับโลกครั้งนี้มาสู่ใจกลางกรุงเทพฯ และขอเชิญชวนทุกท่านทั้งในประเทศไทย รวมถึงทั่วโลกได้เข้ามาผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่งของ Jurassic World รองประธานอาวุโส ฝ่าย Location-Based Experiences บริษัท Universal Destinations & Experiences กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ Jurassic World: The Experience กำลังจะเปิดในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของเรา ผ่านการนำเสนอแบรนด์ Universal สู่กลุ่มผู้ชมใหม่ในตลาดใหม่ผ่านแนวคิดและประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และในครั้งนี้เรายังได้เปิดตัวร้านอาหารธีมอิมเมอร์ซีฟเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ ห้องอาหาร Jurassic World: The Experience Fossil & Flame Restaurant เราตั้งตารอคอยที่จะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่อาจลืมเลือนแก่ผู้ชมที่กรุงเทพฯ"