หลังไปคานส์ "ปลา บลา บลา" กลับไทยลุยแหลก ทำเพลงใหม่ หนังใหม่

ไม่พัก ลุยงานต่อแบบนันสต็อป สวยโสดสะพรึงไม่ว่างหลังจากไปเดินพรมแดงคานส์ ฝรั่งเศส เป็นปีที่ 6 และร่วมออกบูทขายหนัง กลับถึงไทยแล้ว พร้อมลุยงานใหญ่ใหม่ๆ ต่อทันทีปลา บลา บลา บอกดังๆ ว่า เราเอาหนังไปนำเสนอขายที่คานส์ ตลาดหนัง Marché du Film เกินคาดมากๆ ได้เสียงตอบรับดีมาก มีหลายบริษัทใหญ่ๆ จากหลายชาติสนใจ และก็มีหลายบริษัทหนัง ที่อยากจะมาถ่ายทำที่ไทย โดยทางปลา จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้ น่าจะเข้ามาถ่ายทำปลายปีนี้อย่างหนัง Jurassic World Rebirth จูราสสิค เวิลด์ กำเนิดชีวิตใหม่ ถ่ายทำที่กระบี่ ,ซีรีส์ดัง The White lotus ซีซั่น 3 ถ่ายทำที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพ การเข้ามาถ่ายทำในหนัง ซีรีส์ทุนสูงๆ ก็ช่วยสร้าง กระจายรายได้ ให้คนทำหนังฝั่งไทยเยอะอยู่ ที่สำคัญมากๆ ได้โปรโมทพีอาร์ประเทศไทยไปด้วยplah blah blah productions ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ของเรานอกจากทำหนังเป็นหลักแล้ว ก็รับประสานงานหนัง ซีรีส์ โฆษณา ที่จะเข้ามาถ่ายทำในไทยด้วยคะ ปลาจะทำงานจุดนี้จริงจังไปด้วยกลับจากคานส์ ปลาก็พุ่งไปบ้านที่สมุย และต้องกลับมาเคลียร์งานใหม่ต่อที่กรุงเทพ และมีแผนจะบินไปเที่ยวไปทำงานด้วยนิดหน่อยที่อังกฤษปลาเป็นคนไฮเปอร์ ชอบเที่ยวชอบทำงานโน่น นี่ นั่นตลอดๆ ตอนนี้กำลังซ้อมร้อง ทำเพลงสากลเพลงใหม่ Unlove me slowly เร็วๆ นี้น่าจะได้ฟังกันเต็มๆ แต่ตอนนี้เข้าไปฟังเพลง ที่ทำเสร็จแล้วกันได้ชื่อเพลง ขอกลับชาติมารัก Reborn Loveคช Mahout หนังเกี่ยวกับช้างไทยๆ ปลาทุ่มเททำเต็มที่ ก็ดันดังกันเต็มที่อยู่แล้ว หลังกลับจากคานส์ ฝรั่งเศส กระแสก็ดีขึ้นๆ เรื่อยๆ ปลาคิดว่านะ ถ้าหนัง คช Mahout ได้ออกฉายแล้ว จะปลุกกระแสปลุกจิตสำนึกคนรักช้างได้มากขึ้น!หนังใหม่ๆ มีแพลนแล้วที่จะทำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับมวยเด็กสู้ชีวิต และจะมีแทรกอาหารไทย ชีวิตจิตวิญญาณความเป็นไทย อะไรไทยๆ เต็มไปหมดแทรกๆ ในหนังแบบเนียนๆ เพราะปลาทำหนังให้ทั้งคนไทย คนทั้งโลกได้ดูด้วยplah blah blah productions ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทำโดย ปลา บลา บลา ปลา เพียงฤทัย โกมารทัต เป็นนางเอกหนัง เป็นผู้สร้างทุ่มทุนเอง เป็นนักร้องเพลงประกอบหนังด้วย เรียกว่ามีดีมากกว่าสวย เพราะเก่งรอบด้านแรงของจริง หนังคช Mahout ได้รับหลายรางวัลการันตีคุณภาพจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซียฮอตฮิตย้ำดังๆ คลิกฟังให้ซึ้งจิต กับเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love ( https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw )เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!รีบๆ คลิกฟังด่วน JOOX, Spotify, Apple Music, TikTok ต้องตามด่วน Youtube / Plah Blah Blah Official / FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat / Pla Blah Blah production / IG : plahblahblahofficial / TikTok : @plahkomaratat ผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และยังมี IG ไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production