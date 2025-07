Tatler Off Menu 2025 ส่งท้ายสองค่ำคืนแห่งรสชาติอย่างงดงาม ยกระดับแนวคิด Green Gastronomy สู่ Fine Dining ประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส ณ ไอคอนสยาม

29 กรกฎาคม 2568 (กรุงเทพฯ) –ร่วมกับจัดงานงาน Flagship ด้านอาหาร ส่งท้ายอย่างสวยงามเป็นปีที่ 2 กับ 2 ค่ำคืนแห่งรสชาติและแรงบันดาลใจ ภายใต้ธีม “Green Gastronomy” ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมีเหล่าเชฟแถวหน้าของเมืองไทยและนานาชาติกว่า 17 ร้าน มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่สะท้อนแนวคิดการกินอย่างยั่งยืนในรูปแบบ Fine DiningGreen Gastronomy คือแนวคิดสำคัญของงานในปีนี้ ที่เน้นการบริโภคอย่างรับผิดชอบ การเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลูกอย่างยั่งยืน และการปรุงอาหารด้วยวิธีที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ละทิ้งความงดงามทางรสชาติและศิลปะของการทำอาหาร มากไปกว่างานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Tatler Off Menu 2025 x ICONSIAM คือเวทีที่สะท้อนบทบาทของ ICONSIAM ในฐานะ Global Experiential Destination ที่สร้างประสบการณ์สุดพิเศษเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าในทุกมิติ ทั้งเรื่องวัฒนธรรม อาหาร และความยั่งยืนได้อย่างมีชั้นเชิงและทรงพลังท่ามกลางโลกที่ต้องการความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน Fine Dining อาจดูเหมือนห่างไกลจากคำว่า “ยั่งยืน” แต่ Tatler Off Menu 2025 กลับสามารถพลิกมุมมองนี้ ด้วยการร่วมมือระหว่าง ICONSIAM และ Tatler Thailand ซึ่งได้ผนึกพลังของเชฟระดับแนวหน้า ทั้งไทยและต่างประเทศ มารังสรรค์เมนู “นอกเมนู” ที่ไม่ใช่แค่ล้ำในรสชาติ แต่ยัง ลดรอยคาร์บอนผ่านการเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาล การปรุงแบบ Low Waste และ การออกแบบประสบการณ์การกินที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับแนวทางรับผิดชอบต่อโลก ได้อย่างลึกซึ้งตลอด 2 คืนของงาน เหล่านักชิมได้ร่วมสัมผัสเมนู “Off Menu” จากกว่า 17 ร้านอาหารชั้นนำที่มารังสรรค์จานพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ได้แก่ Alex Dilling at Lord Jim's โดย Chef George Kay, Aulis Phuket โดย เชฟชาร์ลส์ วิลสัน, Blue by Alain Ducasse โดย เชฟอีเวนส์ โลเปซ, Castello di Bellagio โดย เชฟบีม – กันตินันท์ อุตรนาค, GALA Bangkok โดย เชฟตีตู – ธนาธิป แดงทองดี, hom โดย เชฟริคาร์โด นูเนส, Jaras โดย เชฟหนุ่ย – เฉลิมวุฒิ ศรีวรกุล, Restaurant Potong และ Khao San Sek โดย เชฟแพม – พิชญา สุนทรญาณกิจ, Khaan โดย เชฟอ้อม – สุจิรา พงษ์มอญ, La Bottega Bangkok โดย เชฟมาร์โก อเวซานี, Mat Sa Ya โดย เชฟภาณุ สุวรรณกิจบริหาร, Ms.Jigger โดย เชฟดาวิเดโอ คาโล, Massilia โดย เชฟมิเคเล่ แฟร์นันโด, Ricci Italian Restaurant and Crudo Bar โดย เชฟเวอร์จิเนีย เมสซีนา, R-Haan โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร, และ Yamazato โดย เชฟชิเกรุ ฮางิวาระไม่เพียงแค่อาหาร งานนี้ยังได้รับการเติมเต็มจาก 2 บาร์ชื่อดัง Penthouse Bar + Grill โดย Park Hyat Bangkok และ Bar Sathorn โดย W Bangkok ที่นำเสนอค็อกเทลสูตรพิเศษ ร่วมกับดนตรีและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกสำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา โดลแลน กรรมการผู้จัดการ Tatler Asia (Thailand) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญ อาทิ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล และคุณสุมา วงษ์พันธุ์ จาก ICONSIAM รวมถึงผู้บริหารจากผู้สนับสนุน อาทิ Evian, Thai Beverage, Jagota, Boozia และ Independent Wine & Spirit ที่ร่วมผลักดันให้เกิดงานระดับนานาชาตินี้อย่างเต็มรูปแบบTatler Off Menu 2025 ไม่เพียงแค่สร้างสรรค์อาหารให้อร่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ยังเป็นงานที่ขับเคลื่อนความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับ “การกินที่มีความหมาย” ที่สะท้อนบทบาทของ Tatler ในการเป็นผู้นำของแพลตฟอร์มที่รวม Fine Dining, Sustainability และ Luxury Lifestyle เข้าไว้ด้วยกัน