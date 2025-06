EURO เปิดแฟลกชิพสโตร์ “Molteni&C” ใหญ่อันดับ 2 ในเอเชีย

นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ “Luxurious & High Quality Living” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้จัดงานเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ของ Molteni&C อย่างเป็นทางการ ณ ทองหล่อ 5 ซึ่งถือเป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชีย ด้วยพื้นที่กว่า 1,100 ตารางเมตร ครอบคลุม 3 ชั้น โดยนำเสนอโซลูชันการอยู่อาศัยครบทุกมิติ ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ สะท้อนวิถีชีวิตที่เหนือระดับตามแบบฉบับอิตาเลียนอย่างแท้จริงMolteni&C โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสานมรดกทางศิลปะของอิตาลีเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัย ที่มีประวัติยาวนานกว่า 90 ปี แบรนด์ได้สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์ระดับโลก พร้อมศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ภายในองค์กรที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ทุกชิ้นงานไม่ได้เป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ แต่คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่มีความหมาย สะท้อนแนวคิดเรื่อง “คุณภาพของการอยู่อาศัย” ได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ โชว์รูมแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดย Vincent Van Duysen สถาปนิกชื่อดังชาวเบลเยียมและ Creative Director ของแบรนด์“Molteni Bangkok Flagship Store แห่งใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูม แต่คือการรังสรรค์พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและแรงบันดาลใจ โดดเด่นด้วยทำเลใจกลางทองหล่อ ซึ่งเป็น Design District ของกรุงเทพฯ และดีไซน์ที่สะท้อนรสนิยมอันประณีตเหนือระดับ เราเชื่อมั่นว่าสถานที่แห่งนี้จะพลิกโฉมประสบการณ์และมุมมองของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง เพราะที่ Euro Creations เรามุ่งมั่นคัดสรรแบรนด์ระดับโลก พร้อมออกแบบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่งดงามและไร้รอยต่อในทุกมิติ” นายเควิน กล่าวทั้งนี้ การเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ของ Molteni&C จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้บริษัทในปี 2568 เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับลักชัวรีมีดีมานด์เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้ง Molteni&C ยังคงได้รับความนิยมและเสียงตอบรับเชิงบวกจากทั้งกลุ่มลูกค้าและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาว ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์แบรนด์ พอร์ตผลิตภัณฑ์ และฐานลูกค้าคุณภาพ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ EURO อย่างยั่งยืนในอนาคต“Molteni&C ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับเชิงบวกจากทั้งกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จับมือกับ แสนสิริ ผู้นำอสังหาฯ ระดับซูเปอร์ลักชัวรีแถวหน้าของประเทศ ในการพัฒนา “The First Appartamento Molteni in Asia” ซึ่งเป็น Bespoke Penthouse เพียงยูนิตเดียวแห่งแรกในเอเชียและแห่งแรกในประเทศไทย ที่โครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรีย่านสุขุมวิท 51ภายใต้ Sansiri Luxury Collection โดยทำงานร่วมกับทีมสตูดิโอของ Molteni&C ภายใต้การนำของ Creative Director - Vincent Van Duysen สถาปนิกชื่อดังระดับโลก รังสรรค์เพนท์เฮาส์ระดับไอคอนิกอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางคอนเซ็ปท์หลัก การลงดีเทลในทุกรายละเอียด การวางเลย์เอาท์ ตลอดจนคัดสรรค์วัสดุคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อสร้างที่สุดของประสบการณ์การอยู่อาศัยระหว่างแสนสิริและ Molteni&C ที่เปรียบเหมือนงานศิลปะทรงคุณค่า จากกระบวนการคิดร่วมกันเพื่อคราฟท์ความเป็น The Best ที่สุดในทุกมิติ”ด้าน Giovanni Molteni Vice President of Molteni&C กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิด Molteni Bangkok Flagship Store แห่งใหม่นี้ร่วมกับ Euro Creations การร่วมมือกันครั้งนี้คือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตระดับไฮเอนด์ในกรุงเทพฯ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือแบบอิตาเลียนของ Molteni&C มาผสานกับความเข้าใจตลาดและรสนิยมท้องถิ่นของ Euro Creations เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการออกแบบที่โดดเด่นและคุณค่าที่คงอยู่ยาวนานให้แก่ลูกค้า”ในโอกาสพิเศษนี้ Mr. Giovanni Molteni Vice President of Molteni&C เดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเอง รวมทั้งแขกคนพิเศษ อย่าง คุณเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และ H.E. Mr. Paolo Dionisiเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 ท่าน อาทิ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของไทย รวมถึงลูกค้าคนสำคัญ ร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยอย่างมีระดับอนึ่ง แบรนด์ Molteni&C ได้ถ่ายทอดความงามอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านภาษาทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง พร้อมพิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างบทสนทนาอย่างลึกซึ้งระหว่าง “พื้นที่อยู่อาศัย” กับ “ผู้ใช้งาน” อย่างเป็นธรรมชาติ ภายในโชว์รูมเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ไอคอนิกที่ผสมผสานประวัติศาสตร์กับความร่วมสมัย เช่น เก้าอี้ D.154.2 ผลงานสุดคลาสสิกของ Gio Ponti และคอลเลกชันโดย Vincent Van Duysen ได้แก่ โซฟา Augusto, Lucio และ Marteen รวมถึงชุดครัว VVD อันโดดเด่น ทุกองค์ประกอบถ่ายทอดความประณีตผ่านวัสดุชั้นเลิศ สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความงามและฟังก์ชันได้อย่างลงตัว และสื่อถึงความเป็น “บ้าน” อย่างแท้จริง