Tatler Off Menu 2025 กลับมาอีกครั้ง ภายใต้ธีม ‘Green Gastronomy’ รวมเชฟ Fine Dining แถวหน้าจากทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ - Tatler Thailand จับมือ ICONSIAM สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับงาน Tatler Off Menu ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2568 เวลา 17.30 น. - 22.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ICONSIAM โดยในปีนี้ Tatler Off Menu นำเสนอคอนเซ็ปต์ ‘Green Gastronomy’ หรือแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบเมนูพิเศษซึ่งหลอมรวมศาสตร์แห่งรสชาติ นวัตกรรมด้านอาหาร และหลักการด้านความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีชั้นเชิงTatler Off Menu คือ Flagship Community Event ของ Tatler ที่นำเสนอคอนเซ็ปต์ ‘อาหารนอกเมนู’ ซึ่งหมายถึงเมนูสุดพิเศษที่ไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อน และจะถูกรังสรรค์ขึ้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้น โดยเปิดโอกาสให้เชฟได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผ่านวัตถุดิบ และเทคนิคเฉพาะตัวที่สะท้อนแนวคิดของแต่ละร้านอาหารตลอด 2 ค่ำคืนสุดพิเศษ เหล่านักชิมจะได้ลิ้มลองประสบการณ์ ‘Off Menu’ จากเชฟชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 17 ร้านอาหารที่สร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะสำหรับงานนี้เท่านั้น อาทิศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 25681.Aulis Phuket โดย เชฟชาร์ลส์ วิลสัน2.Blue by Alain Ducasse โดย เชฟอีเวนส์ โลเปซ3.Castello di Bellagio โดย เชฟบีม - กันตินันท์ อุตรนาค4.hom โดย เชฟริคาร์โด นูเนส5.Jaras โดย เชฟหนุ่ย - เฉลิมวุฒิ ศรีวรกุล6.Juksunchae โดย เชฟเฮนรี่ ลี7.Khaan โดย เชฟอ้อม - สุจิรา พงษ์มอญ8.La Bottega Bangkok โดย เชฟมาร์โก อเวซานี9.Lord's Jim โดย เชฟจอร์จ เคย์10.Ms.Jigger โดย เชฟดาวิเดโอ คาโล11.Pizza Massilia Bangkok โดย เชฟมิเคเล่ แฟร์นันโด12.R-Haan โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร13.Ricci Italian Restaurant and Crudo Bar โดย เชฟเวอร์จิเนีย เมสซีนา14.Restaurant Potong โดย เชฟแพม - พิชญา อุทารธรรม15.Yamazato โดย เชฟชิเกรุ ฮางิวาระเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 25681.Aulis Phuket โดย เชฟชาร์ลส์ วิลสัน2.Blue by Alain Ducasse โดย เชฟอีเวนส์ โลเปซ3.Castello di Bellagio โดย เชฟบีม - กันตินันท์ อุตรนาค4.hom โดย เชฟริคาร์โด นูเนส5.Jaras โดย เชฟหนุ่ย - เฉลิมวุฒิ ศรีวรกุล6.Khao San Sek โดย เชฟแพม - พิชญา อุทารธรรม7.Khaan โดย เชฟอ้อม - สุจิรา พงษ์มอญ8.La Bottega Bangkok โดย เชฟมาร์โก อเวซานี9.Lord's Jim โดย เชฟจอร์จ เคย์10.Mat Sa Ya โดย เชฟภาณุ สุวรรณกิจบริหาร11.Ms.Jigger โดย เชฟดาวิเดโอ คาโล12.Pizza Massilia Bangkok โดย เชฟมิเคเล่ แฟร์นันโด13.Ricci Italian Restaurant and Crudo Bar โดย เชฟเวอร์จิเนีย เมสซีนา14.R-Haan โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร15.Yamazato โดย เชฟชิเกรุ ฮางิวาระนอกจากประสบการณ์อาหารระดับเวิลด์คลาสแล้ว Tatler Off Menu ปีนี้ ยังมี 2 บาร์ชั้นนำเข้าร่วมเพื่อเติมเต็มบรรยากาศอันแสนดื่มด่ำตลอดสองค่ำคืน ได้แก่●Penthouse Bar & Grill (ร่วมให้บริการทั้งสองวัน)●W Hotel – House of Sathorn (ร่วมให้บริการทั้งสองวัน)Tatler Off Menu คือหนึ่งในอีเวนต์อาหาร ที่รวบรวมเหล่าเชฟแถวหน้าของวงการ ซึ่งได้รับการการันตีจากรางวัล Tatler Best และ มิชลินสตาร์ มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างและน่าประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยปีนี้ ไอคอนสยาม จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก (Global Experiential Destination) ยังคงร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญ สะท้อนความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารระดับไอคอน สู่เวทีสากลราคาบัตร Pre-sale 2,500 บาท* และบัตรหน้างาน 2,900 บาท* (ราคาไม่รวม Ticketing Fee)ติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรได้ที่ https://megatix.in.th/events/tatler-off-menu-2025