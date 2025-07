“ไอคอนสยาม” จับมือ “บ้านเทพา” มอบสุดยอดประสบการณ์ไทยไฟน์ไดนิ่ง แคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination จัดแคมเปญประสบการณ์เหนือความคาดหมายกับไอคอนสยาม ล่าสุด ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ให้คุณลูกค้าไอคอนสยาม สัมผัสมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาทานได้ยาก กับร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลิน 2 ดาว โดยชุดารี เทพาคำ เจ้าของรางวัล Asia's Best Female Chef 2025 จาก Asia's 50 Best Restaurant ปีล่าสุด สนใจลงทะเบียนและศึกษากติกาได้ที่ ONESIAM SuperApp ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 68 – 24 ส.ค. 68 นี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษอันแตกต่างและหลากหลายให้กับลูกค้าของเรามาโดยตลอด โดยได้จัดแคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience ประสบการณ์เหนือความคาดหมายกับไอคอนสยาม มาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทุกด้าน ทั้งการจัดทริปสุดพิเศษ พาไปอิ่มอร่อยกับที่สุดของร้านอาหาร มอบประสบการณ์ในการร่วมชมแมตช์พิเศษสำหรับสายกีฬา รวมถึงที่สุดของความบันเทิงทุกรูปแบบ ให้ลูกค้าได้เข้าร่วมตามความชื่นชอบและความสนใจที่แตกต่าง“สำหรับแคมเปญ The Rarity Dining Series with Baan Tepa Culinary Space นับเป็นอีกครั้งที่เราจะพาลูกค้าคนสำคัญไปสัมผัสความเป็นที่สุดของร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติมามากมาย รวมถึงรางวัล 2 ดาวมิชลิน และดาวมิชลินรักษ์โลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์และความประทับใจเหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้า พร้อมกับตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลกของไอคอนสยาม” คุณสุพจน์ กล่าวกิจกรรมในแคมเปญนี้จะมอบโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสมื้ออาหารแบบ Chef’s Table ที่รังสรรค์โดย เชฟตาม ชุดารี เทพาคำ เชฟหญิงระดับแนวหน้าของไทย เจ้าของรางวัล Asia's Best Female Chef 2025 จาก Asia's 50 Best Restaurant ปีล่าสุด ซึ่งสร้างสรรค์ทุกจานจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยเทคนิคชั้นสูง ถ่ายทอดเรื่องราวของรากเหง้าวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยนอกจากนี้ไอคอนสยามยังคงเดินหน้าเชื่อมโยง “ที่สุดของไทย” เข้ากับ “ที่สุดของโลก” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งมอบคุณค่าทางวัฒนธรรมร่วมกับประสบการณ์ที่หรูหราและแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่องร้านอาหาร “บ้านเทพา” เป็นร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งในบ้านเก่าหลังงามของตระกูลเชฟตาม เจ้าของร้าน ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและหลักการ Farm to Table เน้นการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลจากเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ รวมถึงเลือกใช้สมุนไพรปลูกเองจากสวนหลังบ้าน มารังสรรค์ปรุงรสอย่างพิถีพิถัน นำเสนอเป็นอาหารไทยร่วมสมัย ที่ยอดเยี่ยมทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รส และสัมผัส ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ซึ่งนอกจากมื้ออาหารชั้นเลิศ ผู้ไปเยือนยังสามารถเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและการทำงานของเชฟในครัวได้อย่างเป็นกันเองลูกค้าไอคอนสยาม และผู้สนใจเปิดประสบการณ์พิเศษเหนือความคาดหมาย ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของ “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” รวมถึงแคมเปญอื่น ๆ ของ ICONSIAM Extraordinary Experience ได้ทาง Facebook: ICONSIAM###วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” สามารถลงทะเบียนผ่าน ONESIAM SuperApp ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 – 24 สิงหาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขดังนี้เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม•ลูกค้าไอคอนสยามที่เป็นสมาชิก ONESIAM ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” ผ่าน ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 – 24 สิงหาคม 2568•สมาชิกผู้มียอดใช้จ่ายสะสมที่ไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด สูงสุด 20 ท่านแรก (ยอดสะสมขั้นต่ำที่ 30,000 บาท โดยยอดใช้จ่ายต้องประกอบด้วยหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5,000 บาทขึ้นไป) จะได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร “บ้านเทพา” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568 จำนวน 20 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 40 ท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย•จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิกตลอดรายการ และจำกัดรวม 20 สิทธิ์ตลอดรายการ