"เชฟแพม" แห่งร้าน "โพทง" คว้ารางวัล The World’s Best Female Chef 2025

เมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา เพิ่งมีการประกาศรางวัลใหญ่ในวงการอาหาร Asia's 50 Best Restaurants 2025และเตรียมตัวรอการประกาศผล The World's Best Restaurants 2025 รางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมระดับโลก ที่จะมีการประกาศในช่วงเดือน มิ.ย. ที่จะถึงนี้แต่ในระหว่างการรอคอยการประกาศผลรางวัลใหญ่ ก็มีข่าวที่น่าดีใจไม่น้อย เมื่อคนไทยได้สร้างชื่อในเวทีระดับโลกอีกครั้งกับรางวัลซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่เชฟหญิงจากประเทศไทย ผู้ก่อตั้งร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งไทย-จีน โพทง (POTONG) ในย่านเยาวราช โดยต้องถือว่าเป็นคนไทยคนแรก และเป็นคนเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนี้ ซึ่งในปีที่แล้ว เธอก็เพิ่งคว้ารางวัล Asia's Best Female Chef in 2024แรกเริ่มนั้นเชฟแพมฝึกฝนเพื่อเป็นนักข่าว แต่ต่อมาก็หันมาทำอาหารและได้รับรางวัลเชฟรุ่นเยาว์เมื่ออายุเพียง 21 ปี ก่อนจะย้ายไปนิวยอร์กเพื่อศึกษาที่ Culinary Institute of America และได้ฝึกงานกับเชฟชื่อดังอย่าง Jean-Georges Vongerichten ก่อนจะกลับมาที่ประเทศไทย และได้เป็นกรรมการในรายการTop Chef Thailand และได้ก่อตั้งร้านอาหาร The Table และร้านอาหารส่วนตัวขึ้นในปี 2019 เมื่ออาคารร้านขายยาสมุนไพรจีนอายุกว่า 120 ปีของครอบครัวเธอถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงเป็นที่มาของการเปิดร้านด้วยการรีโนเวทตึกเก่านับร้อยปีให้เป็นร้านอาหาร ท่บอกเล่าเรื่องราวของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมเสิร์ฟอาหารที่ผสมผสานความเป็นไทย-จีน และกลิ่นอายของเยาวราชสำหรับร้านแม้เพิ่งเปิดได้เพียง 5 ปี แต่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมาย ทั้งรางวัลจากคู่มือมิชลินไกด์ ไปจนถึงการติดอยู่ในลิสต์ Asia's 50 Best Restaurants ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปัจจุบัน โดยคว้าอันดับที่ 35 ก่อนขยับมาอันดับ 17 และอันดับ 13 ในปีล่าสุดส่วนในลิสต์ The World's 50 Best Restaurants ก็มีชื่อติดอยู่ในอันดับ 88 เมื่อปี 2023 ส่วนในปี 2024 อยู่ที่อันดับ 57และในปีนี้ ต้องลุ้นกันต่อว่าร้านโพทง จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของรายชื่อร้านอาหารยอดเยี่ยมประจำปี 2025