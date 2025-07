ลิ้มลองรสชาติแห่งฤดูฝน ผ่านเมนูพิเศษหอมสดชื่นที่ ฤดูกาล (Le Du Kaan)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 0-2407-1654 หรืออีเมล์ ea-reservations@marriotthotels.com หรือติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้:





ร้านอาหารไทยบนรูฟท็อปแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่บนชั้น 56 ของโครงการ 'เอ-ญ่า' รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ (EA Rooftop at The Empire) พร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดประทับใจในฤดูฝนนี้ด้วยการเปิดตัว เมนูพิเศษประจำฤดูฝน ซึ่งนำเสนอวัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่ที่เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ทั่วประเทศในช่วงหน้าฝนอันเปี่ยมมนต์เสน่ห์นี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สายฝนหล่อเลี้ยงผืนดินและส่งเสริมให้วัตถุดิบธรรมชาติเติบโตอย่างงดงาม โดยทุกจานได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากฝีมือของ "เชฟต้น" ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟคนไทยเจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์ ที่มีร้านอาหารติดอันดับ The World's 50 Best Restaurants 2025 ถึงสองร้านด้วยกันเมนูฤดูฝนนี้ประกอบด้วยอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม 4 เมนู โดยผสานวัตถุดิบระดับพรีเมียมกับเทคนิคการปรุงแบบร่วมสมัย เริ่มต้นเมนูแรกกับน้ำซุปอย่าง(1,290 บาท++) แกงรสเปรี้ยวแบบใต้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติแห่งจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ปลาบู่คุณภาพจากแหล่งการทำประมงแบบยั่งยืน เห็ดชิเมจิ หัวหอมคาราเมลไลซ์ และหอมแดงคอนฟิต เพื่อเพิ่มรสหวานบางเบาอย่างละเมียดละไมเพิ่มความสดชื่นด้วยผักสดจาก(690 บาท++) เป็นสลัดสุดประณีตที่เสริมความอร่อยของคอหมูย่างคุณภาพเยี่ยมด้วยด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านตามฤดูกาลอย่างยอดผักกูด ใบบัวบก และน้ำยำทวาย อันเป็นสูตรโบราณที่ใช้กะทิและน้ำพริกเผาคั่ว เพื่อสร้างรสเปรี้ยวหวานอันกลมกล่อม(2,150 บาท++) เมนูยอดนิยมของไทยอย่างแกงป่าสุดเข้มข้นที่ยกระดับขึ้นด้วยเนื้อวากิวทาจิมะส่วนบริสเก็ตจากจังหวัดสกลนคร เสิร์ฟพร้อมมะเขือยาวย่าง กระชายทอด และเครื่องแกงรสจัดจ้านที่ให้ความเผ็ดถึงใจคลายความเผ็ดร้อนด้วยขนมหวานไทยคลาสสิกอย่าง(420 บาท++) ของหวานสไตล์ไทยที่มีความหอมอ่อนๆ จากใบเตย เนื้อสัมผัสนุ่ม เสิร์ฟคู่กับพิวเรเผือกกวน เนื้อมะพร้าวอ่อน และไอศกรีมงาขาวคั่วหอมหวาน เป็นการจบมื้ออาหารที่นุ่มนวลและหอมกรุ่นฤดูกาลโอบล้อมผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศหรูหราแบบร่วมสมัยที่แฝงไว้ด้วยรายละเอียดของความเป็นไทยในทุกอณู จุดหมายปลายทางสุดพิเศษแห่งนี้ผสมผสานผลผลิตไทยชั้นเยี่ยมเข้ากับการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันที่แสนละเมียด หรือมื้อค่ำท่ามกลางวิวเมืองระยิบระยับของกรุงเทพฯ นี่คือสถานที่สุดงดงามสำหรับสังสรรค์กับคนสนิท หรือเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษลิ้มลองเมนูฤดูฝนที่ร้านอาหารฤดูกาล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 พร้อมให้บริการสำหรับมื้อกลางวัน เวลา 11.30 - 14.30 น. และมื้อเย็น เวลา 17.00 – 22.30 น.