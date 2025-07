“นิวซีแลนด์” ชวนคู่รักชาวไทย เที่ยวฤดูหนาวสุดโรแมนติกในแดนกีวี

3 ทริปพักผ่อนสุดโรแมนติกในฤดูหนาวของนิวซีแลนด์

3 พิกัดดินเนอร์ สุดโรแมนติก

3 ที่พักแสนอบอุ่น มุมพักผ่อนสุดสบาย





Maruia Hot Springs ณ ชายฝั่งตะวันตก

ฤดูหนาวกับการท่องเที่ยวนั้น ถือเป็นหนึ่งในฤดูกาลสุดโปรดของเหล่าคู่รัก เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำเดิม และอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปพักใจท่ามกลางธรรมชาติ นิวซีแลนด์จึงนับเป็นตัวเลือกยอดฮิตสำหรับทริปช่วงกลางปีสำหรับคู่รักที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศและสร้างความทรงจำแบบ “Once in a lifetime” นิวซีแลนด์พร้อมมอบประสบการณ์ฤดูหนาวที่ทั้งโรแมนติกและแปลกใหม่ ตั้งแต่การแช่น้ำแร่ส่วนตัวใน Maruia Hot Springs พร้อมวิวเทือกเขา ไปจนถึงการนั่งรถไฟสาย Taieri Gorge ที่กลับมาโลดแล่นผ่านวิวธรรมชาติอันน่าทึ่ง ทุกอย่างถูกร้อยเรียงอย่างตั้งใจ เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้กลายเป็นเรื่องราวที่คุณไม่มีวันลืมหากคุณต้องการหนีจากความวุ่นวาย เพื่อใช้เวลาอย่างมีค่า ท่ามกลางวิวสวย ๆ กับคนที่คุณรัก รถไฟสาย Taieri Gorge คือคำตอบ เส้นทางรถไฟเก่าแก่จาก Dunedin สู่ Pukerangi กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังหยุดให้บริการช่วงโควิด จะพาคุณนั่งรถไฟลัดเลาะผ่านหุบเขา Taieri Gorge ที่สวยงามตระการตาของเกาะใต้ เผยให้เห็นภูมิประเทศที่โดดเด่นและห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ เหมาะสำหรับคู่รัก นักเดินทางสายโรแมนติก หรือใครก็ตามที่อยากหลีกหนีความวุ่นวาย สู่ความสงบของธรรมชาติกิจกรรมยอดฮิตสำหรับคู่รักกลับมาให้บริการอีกครั้งในฤดูกาลนี้ เริ่มต้นวันด้วยการพายเรือคายักพร้อมชมวิวอันเงียบสงบของ Queen Charlotte Sound และสัตว์ทะเลน่ารักๆ อย่างแมวน้ำและปลากระเบน จากนั้นผ่อนคลายยามบ่ายบนเรือ Catamaran พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ และไวน์ Marlborough ชั้นเลิศ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามประสบการณ์ใหม่จาก NZ Travel Adventure ที่ออกแบบมาเพื่อคู่รักโดยเฉพาะ ให้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเป็นฉากหลังของค่ำคืนสุดพิเศษของคุณและคนรัก ณ Manakau Lodge พร้อมเพลิดเพลินกับมื้อค่ำ 3 คอร์สกลางแจ้งใต้แสงดาว และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการดูดาวแบบส่วนตัวกับ Rachel Gillespie ช่างภาพดาราศาสตร์ชื่อดัง ที่พร้อมถ่ายภาพคู่สุดโรแมนติกให้คุณบนแท่นชมดาวที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้คุณไม่มีวันลืมความทรงจำแสนพิเศษนี้เมื่อฤดูทรัฟเฟิลเวียนกลับมา ความโรแมนติกก็พร้อมเสิร์ฟในทุกจานอาหาร พบกับ “Everyday We’re Truffling” ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2025 กับมื้อกลางวันสุดหรูแบบ 6 คอร์ส ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบที่เลิศรสที่สุดในฤดูกาลนี้ โดยทุกจานอาหารออกแบบเพื่อคู่รักได้แบ่งลิ้มลองร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักนักชิมที่หลงใหลในรสชาติไม่ต่างจากความรักที่มีให้กันเมืองริมฝั่งทะเลอย่าง Napier ถือเป็นจุดแวะที่ลงตัวสำหรับคู่รักสายกินที่ติด 1 ใน 15 อันดับเมืองอาหารยอดเยี่ยมประจำปี 2025 จาก Lonely Planet ไม่มีที่ไหนเหมาะกับมื้อค่ำสุดพิเศษไปกว่า Madame Social ร้านอาหารและบาร์สุดชิคใหม่ย่าน Ahuriri ด้วยรสชาติที่โดดเด่นและวิวพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งในสาขา Best Restaurant และ Best Bar โดยใกล้ ๆ กันนั้นยังมี Craggy Range ที่พร้อมเติมเต็มทริปแห่งความทรงจำสำหรับคุณและคนรู้ใจสำหรับคู่รักที่กำลังมองหามื้อสุดพิเศษ ร้าน Amisfield คือจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด เพราะที่นี่คือหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุด อันดับ 3 ของโลกจาก Global Tastemakers Awards โดยนิตยสาร Food & Wine ร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ชั้นเลิศและเมนูที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ที่เสิร์ฟมาท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดื่มด่ำช่วงเวลาอันแสนพิเศษร่วมกันที่พักสุดหรูริมทะเลริมชายหาดอันเงียบสงบของ Opito Bay แห่งใหม่นี้ คือจุดหมายในฝันสำหรับคู่รักที่กำลังมองหาทริปโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว ด้วยวิวทะเลแบบสุดลูกหูลูกตา ทรายละเอียดสีขาวนุ่มที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว และเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆ ในอ่าวที่เงียบสงบ เป็นสถานที่อันแสนอบอุ่นที่ชวนให้คุณได้พักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันกับคนรักอย่างเต็มที่Maruia Hot Springs ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขา Southern Alps เปิดตัวห้องพักใหม่ล่าสุด 5 ห้องในโซน Thermal Tranquillity Rooms มอบประสบการณ์พักผ่อนสำหรับคู่รักที่ผสมผสานความสบาย ความเป็นส่วนตัว และธรรมชาติไว้อย่างลงตัว ทุกห้องมาพร้อมอ่างแช่น้ำแร่กลางแจ้งส่วนตัว ให้คุณได้แช่น้ำอุ่นที่อุดมด้วยแร่ธาตุ พร้อมชมวิวภูเขาเขียวขจีสุดตระการตา เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบรีสอร์ทริมทะเลสาบ Wānaka อันเงียบสงบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนสุดโรแมนติก ห้องพักที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในท้องถิ่นและดีไซน์ที่ผสานวัสดุธรรมชาติอย่างอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่หรูหราแต่เป็นกันเอง จากหน้าต่างห้องพัก คุณจะได้ชื่นชมวิวทะเลสาบและภูเขาโดยรอบ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้เวลาช้าๆ ในตอนเช้า เดินเล่นชมวิว และเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแสนพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ