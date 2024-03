8 ร้านอาหารใน กทม.ติด Top 50 ร้านอาหารดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2567

ร้านอาหารในกรุงเทพ 8 แห่ง ติดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย 50 แห่งประจำปี 2567 หรือ Asia’s 50 Best Restaurants 2024 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย เอส. เพลลีกรีโน และ อควาปานนา (S. Pellegrino & Acqua Panna) ได้แก่ ร้านกากั้น อนันต์ (Gaggan Anand) ซึ่งคว้าอันดับ 3 ไปครอง ร้านนุสรา (Nusara) อันดับ 6 ร้านซูห์ริง (Sühring) อันดับ 7 ร้านศรณ์ (Sorn) อันดับ 11 ร้านเลอดู (Le Du) อันดับ 12 ร้านโพทง (Potong) อันดับ 17 ร้านสำรับสำหรับไทย (Samrub Samrub Thai) อันดับ 29 และ ร้านบ้านเทพา (Baan Tepa) อันดับ 42



ทั้งนี้ ร้านอาหารที่ติด 50 อันดับมาจากทั้งหมด 19 เมือง โดยตัดสินจากการลงคะแนนของ Asia’s 50 Best Restaurants Academy ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหารรวม 318 คน เช่น นักเขียนบทความอาหาร นักวิจารณ์ เชฟ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในระดับภูมิภาค



กรุงเทพมีร้านอาหารติดโผมากที่สุดถึง 8 แห่ง ซึ่งมีถึง 3 แห่งที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ตามมาด้วยฮ่องกง ติดโผรวม 6 แห่ง และกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น 5 แห่ง ส่วนกรุงโซลของเกาหลีใต้ มีร้านติดอันดับ 4 แห่งเท่ากับเซี่ยงไฮ้ ส่วนร้านอาหารที่คว้าอันดับ 1 ไปครองนั้นอยู่ในกรุงโตเกียว ได้แก่ ร้านเซซาน (Sezanne)



สำหรับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย 10 อันดับแรก ได้แก่



1. เซซาน (Sezanne) – โตเกียว

2. ฟลอลิเลก (florilege) – โตเกียว

3. กากั้น อนันต์ (Gaggan Anand) – กรุงเทพฯ

4. เดอะ แชร์แมน (The Chairman) – ฮ่องกง

5. วิง (Wing) – ฮ่องกง

6. นุสรา (Nusara) – กรุงเทพฯ

7. ซูห์ริง (Sühring) – กรุงเทพฯ

8. เดน (Den) – โตเกียว

9. ลาซีม (La Cime) – โอซากา

10. โอเดตต์ (Odette) – สิงคโปร์