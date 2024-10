WWD x Siam Piwat GLOBAL FASHION SPOTLIGHT เปิดโลกอนาคตใหม่ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นและลักซ์ซูรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปักหมุดประเทศไทยบนแฟชั่นฮับของโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำผู้นำอันดับหนึ่งในการพัฒนา Global Destination และผู้นำแฟชั่นและ Luxury Retail เปิดโลกอนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นและลักซ์ซูรี่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลแผ่ขยายในระดับโลก ในงาน WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT ภายใต้ธีม SOUTH EAST ASIA – LUXURY’S NEW FUTURE งานเสวนาสุดยอดด้านแฟชั่นครั้งใหญ่แห่งปี และเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการผนึกกำลังกับสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกในวงการแฟชั่น Women's Wear Daily (WWD) หรือที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “คัมภีร์แห่งวงการแฟชั่น” รวมทั้งพันธมิตรธนาคารกสิกรไทย และ เอสซี แอสเสท จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอนการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ได้เปลี่ยนรันเวย์เป็นเวทีทอล์คระดับโลก รวบรวมผู้นำความคิดและผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งลักซ์ซูรี่แบรนด์ระดับโลก แบรนด์แฟชั่นของดีไซเนอร์ไทย ดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศ ลูกค้า พันธมิตรร้านค้า สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “ตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์เป็นผู้นำในการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ด้วยวิสัยทัศน์แต่แรกเริ่มที่จะพัฒนาแบรนด์ไทยและดีไซน์เนอร์ไทยให้มีความรู้ความสามารถและสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง เราได้ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาแฟชั่นไทยและจัดเวทีในการแสดงผลงานรวมทั้งพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าของเราให้เกิดระบบนิเวศของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจรได้สำเร็จ สามารถแจ้งเกิดแบรนด์ไทยชั้นนำตั้งแต่ดีไซเนอร์ไทยระดับบนจนถึงยังก์ดีไซเนอร์หลายร้อยแบรนด์ อีกทั้งได้ต่อยอดนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเหล่านิสิตนักศึกษาให้เกิดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทและมีการเติบโตของผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างแข็งแกร่งเป็นที่ประจักษ์แล้วทั่วโลก ตลอดจนก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกมากมายในวงกว้าง สยามพิวรรธน์เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้ไทยดีไซเนอร์ทุกยุคสมัยจนถึงวันนี้ได้แสดงศักยภาพและผลงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันผลักดันให้แฟชั่นไทยมีชื่อเสียงบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดจนถึงปีนี้ ยอดขายของบรรดา Luxury Brands ที่ล้วนเปิด flagship store ในสยามพารากอนและไอคอนสยาม มียอดขายที่เติบโตหลายเท่าตัว และเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญที่ Luxury Brands มุ่งเน้นที่จะขยายพื้นที่ร้านเพิ่มขึ้น และส่งสต็อกสินค้าที่ครบครันรวมถึง limited collections มาจำหน่าย และยังมี luxury แบรนด์ใหม่ๆ กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย กับศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์อีกด้วย”อแมนดา สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แฟร์ไชลด์ มีเดีย กรุ๊ป กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานครั้งสำคัญนี้กับสยามพิวรรธน์ การมองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ลักซ์ชูรี่ชั้นนำ และการรวบรวมผู้นำระดับโลกในวงการมาพูดคุยถึงการเติบโตของตลาดไทยบนเวทีโลกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของวงการของเรา นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเราจะสามารถยกระดับบทสนทนาด้านแฟชั่นระดับนานาชาติและขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของพวกเราทุกคน”เจมส์ ฟอลลอน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคอนเทนต์ WWD และแฟร์ไชลด์ มีเดีย กรุ๊ป กล่าวว่า “ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วในการจัดงาน Global Fashion Spotlight ที่กรุงเทพฯ และเราขอขอบคุณสยามพิวรรธน์ที่ร่วมมือกับเราในการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษครั้งนี้ให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในขณะที่เราขยายอิทธิพลของ WWD ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เราตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในฐานะพันธมิตรกับผู้สร้างสรรค์และแบรนด์ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งตอกย้ำพันธกิจของ WWD ในการนำเสนอข่าวสารในวงการที่ทันเหตุการณ์ น่าเชื่อถือ และส่งอิทธิพลมากที่สุด ให้แก่ผู้คนในวงการแฟชั่นและค้าปลีก”WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT เปิดเวทีใน Panel แรก เป็นการพูดคุยในหัวข้อ Building Brands for a Global Consumer เจาะลึกแนวคิดการสร้างแบรนด์เพื่อเจาะตลาดแฟชั่นระดับโลก กับดีไซเนอร์ชื่อดัง วรรณศิริ คงมั่น Co-Founder and Co-Creative Director ของ BOYY ลักซ์ซูรี่แบรนด์แฟชั่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากบนเวทีโลก ร่วมด้วย ลี ซาง บอง (Lie Sang Bong) ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับตำนานจากเกาหลีใต้ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ LIE SANGBONG และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแฟชั่นดีไซเนอร์คนแรกของเกาหลี และ Octo Cheung Yan Yu Vice President จาก Shanghai Tang แบรนด์แฟชั่นจากฮ่องกงที่สะท้อนความเป็นเอเชียนได้อย่างสง่างามและได้รับการยอมรับในระดับโลก ดำเนินรายการโดยเจมส์ ฟอลลอน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคอนเทนต์ WWD และ Fairchild Media GroupPanel 2 การพูดคุยในหัวข้อ Adapting to the New Luxury Landscape การปรับตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของตลาดลักซ์ซูรี่ โดย สุวดี พึ่งบุญพระ Chief Executive Officer และโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ Chief Operating Officer และ Chief Business Officer ผู้ก่อตั้ง พีพี กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ Luxury Fashion จากทั่วโลกในประเทศไทย ร่วมด้วย Emmanuelle Kouakou Managing Director Piaget Southeast Asia & Oceania แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ และ Roberta Pellacci Vice President Marketing and Communications จาก Bvlgari Japan แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลี ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูที่ครอบครองแบรนด์เนมทั่วโลกกว่า 75 แบรนด์ มาร่วมแชร์อินไซด์กลยุทธ์การปรับตัวของลักซ์ซูรี่แบรนด์ แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิดท้ายด้วย Panel 3 เสวนาหัวข้อ South East Asia’s Power of Global Influence โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ Heart Evangelista เซเลปชื่อดังจากฟิลิปปินส์ นักแสดงและนักธุรกิจสาวไฟแรง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มากความสามารถ คนไทยคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Gucci Brand Ambassador และยังเป็น Friend of The House Bvlgari และ อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ House Ambassador จากแบรนด์ดิออร์ และ นักแสดงหนุ่มไทยคนแรกที่ขึ้นแท่น Global Brand Ambassador ของ Piaget มาร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ขยายอิทธิพลระดับโลก มุมมองของอินฟลูเอนเซอร์ ในการทำงานร่วมกับแบรนด์ดัง ดำเนินรายการโดย ลิลลี่ เทมเพิลตัน Watches Jewelry & Fashion Editor จาก WWD และ สาวิตรี โรจนพฤกษ์พิเศษยิ่งกว่ากับประสบการณ์สุดหรูหลังงานทอล์ค ด้วยงานเลี้ยงรับรอง Cocktail reception สำหรับแขกพิเศษ เนรมิตพื้นที่ใจกลาง Hall of Mirror ชั้น M สยามพารากอน ให้เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ในบรรยากาศทันสมัยและเป็นกันเอง เพิ่มโอกาสการสร้างเน็ตเวิร์คกับผู้นำความคิด ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นและลักซ์ซูรี่ พร้อมด้วยเมนูอาหารรังสรรค์เป็นพิเศษจากจาก Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสหนึ่งดาวมิชลิน 3 ปีซ้อน Sühring (ซูห์ริ่ง) ร้านอาหารไฟน์ไดน์นิ่งสองดาวมิชลิน และเชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เจ้าของ Nusara ร้านอาหารไทยไฟน์ไดน์นิ่ง หนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียจากงาน Asia’s 50 Best Restaurants 2024 และแขกยังสามารถเพลินเพลินกับค็อกเทลและม็อกเทลสุดคลู จากร้านมหานิยม ค็อกเทลบาร์ หนึ่งในบาร์ที่ดีที่สุดของโลกจาก World's 50 Best Bars 2023การจัดงาน WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในฐานะผู้นำบนเวทีโลกของกลุ่มสยามพิวรรธน์ที่จัดขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และพลังของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กำลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นต่อวงการแฟชั่นโลกในเดือนตุลาคมนี้ กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้จัดงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 ปรากฏการณ์แฟชั่นวีคอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา 17 ปี แล้ว ที่ ONESIAM คือ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งในปีนี้ คือวันที่ 2-6 ตุลาคม 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Envision the Future” ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยแบรนด์แฟชั่นไทยและแบรนด์ดังระดับโลกเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 15 แบรนด์ อีกทั้งบรรดาร้านค้าแบรนด์ดังในกลุ่ม Luxury Fashion ยังร่วมจัดกิจกรรมพิเศษที่สยามพารากอนเพียงแห่งเดียวในสัปดาห์นี้ อาทิ Gucci Thailand High-End Event ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2024 ณ Gucci Women Store ชั้น M สยามพารากอนภายในงานสุดพิเศษนี้ Gucci ได้คัดสรรและนำสินค้าที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครมาให้ได้รับชมในงานนี้เท่านั้น , Bulgari จัดงาน Eternally Reborn เนื่องในโอกาสครบ 140 ปี จัดแสดงผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ 1-27 ตุลาคม 2024 ที่สยามพารากอน ซึ่งจัดแสดงทั่วโลกเพียง 7 ประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี ป๊อบอัพช็อปครั้งแรกในประเทศไทยของ Roger Vivier และ ป๊อบอัพช้อปล่าสุดของ Miu Miu และยังมีเวทีแห่งแรงบันดาลใจ Visionary Stage ณ สยามเซ็นเตอร์ โดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ นิสิตและนักศึกษาจากทั่วประเทศไทย ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์บนเวทีแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ระดับสากล สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดแคมเปญ Siam Discovery : The Revolutionary 2024 ให้ทุกคนได้ค้นหาสไตล์ในแบบตัวเองและประสบการณ์พิเศษรวมทั้งยังมี International Fashion Brands และ Luxury Brands เข้าร่วมด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ CLUB 21 นำเสนอแบรนด์ JACQUEMUS, COMME des GARCONS และอื่นๆ อีกมากมาย