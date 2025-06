น่ายินดี! '6 ร้านอาหารไทย' ติดอันดับ "ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ปี 2025"

- Gaggan (กากัน) อันดับที่ 6 ของโลก



- Potong (โพทง) อันดับที่ 13 ของโลก (New Entry อันดับสูงสุดปีนี้)



- Sorn (ศรณ์) อันดับที่ 17 ของโลก



- Sühring (ซูห์ริ่ง) อันดับที่ 22 ของโลก



- Le Du (ฤดู) อันดับที่ 30 ของโลก



- Nusara (นุสรา) อันดับที่ 35 ของโลก (New entry)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ the worlds 50 best ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับ The World's 50 Best Restaurants 2025 ครั้งล่าสุด ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ของการจัดอันดับประจำปีประกอบด้วยร้านอาหารจาก 32 เมืองและ 22 ประเทศ โดยมีร้านอาหารใหม่ 10 ร้านและร้านอาหารใหม่ 4 ร้าน โดยในปีนี้มีร้านอาหารในประเทศไทยติดอันดับ 6 ร้านด้วยกัน ได้แก่