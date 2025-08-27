ทหารพรานไล่ล่าระทึก!แก๊งจยย.ขนยาบ้า-เฮโรอีน ลงดอยชายแดนแม่ฟ้าหลวงเช้ามืด

เชียงราย – ไล่ล่ากันระทึกป่าชายแดนแม่ฟ้าหลวงแทบแตก..แก๊ง จยย.ขนทั้งยาบ้า-เฮโรอีน ลงดอยมากันเป็นขบวนตอนเช้ามืด คาดเตรียมลำเลียงเข้าจุดพักรอในเมืองเชียงราย เจอทหารพรานออกตระเวนสกัด พากันเร่งเครื่องเผ่น ก่อนทิ้งรถ 2 คันหนี อีกคันรอดไปได้
วันนี้ (27 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งว่าขบวนการค้ายาจะลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผ่านป่าเขาเพื่อจะส่งเข้าจุดพักเก็บในเขต อ.เมืองเชียงราย จึงได้นำกำลังออกไปสกัดกั้นตามเส้นทางจากบ้านกิ่วสะไต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ไปทางบ้านอาดี่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
กระทั่งเวลาประมาณ 05.20 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน ขับลัดเลาะป่าเขาไปตามเส้นทางสายดังกล่าว แต่เมื่อคนขับเห็นเจ้าหน้าที่ทหารต่างพากันเร่งเครื่องหลบหนี ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถสกัดเอาไว้ได้ 2 คันขณะขับมุ่งหน้าไปทางบ้านอาดี่ แต่คนขับได้ทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าไปกับความมืด ส่วนรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน อาศัยความมืดขับหลบหนีไปได้
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรถที่สกัดไว้ได้ทั้ง 2 คัน พบคันแรกฮอนด้า รุ่นเวฟ 100 ไอ สีน้ำเงิน ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย อีกคันเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันแต่สีส้มดำ แต่ละคันบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยคันละ 3 กระสอบ รวมทั้งหมด 6 กระสอบ
เมื่อเปิดพิสูจน์พบ 4 กระสอบแรกบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ 150,000 เม็ด รวม 600,000 เม็ด ส่วนอีก 2 กระสอบมีกล่องกระดาษบรรจุเฮโรอีน กระสอบแรกจำนวน 18 ถุง กระสอบสุดท้ายจำนวน 2 ถุง รวมพบเฮโรอีนจำนวน 20 ถุง เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและจัดกำลังออกติดตามจับกุมคนที่หลบหนีต่อไป.