สืบ 6 ตะครุบหนุ่มขนยาเค ยัดกระสอบปุ๋ย 400 โล รอขายให้ลูกค้า ได้ค้าจ้าง 5 หมื่น

MGR Online-ตำรวจสืบ บก.น.6 ตามรวบหนุ่มขนยาเค ยัดกระสอบปุ๋ยใส่รถยนต์ รอจำหน่ายให้ลูกค้า สารภาพได้ค่าจ้างขนครั้งละ 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 จับกุม นายนิว (นามสมมติ) อายุ 30 ปี พร้อมของกลาง ยาเค 400 กก. ได้ที่แฟลตย่านดินแดง สืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่า นายนิว รูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวเหลือง ผมรองทรง อาศัยอยู่บริเวณแฟลตย่านดินแดง มีพฤติการณ์ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมักจะนำยามาเก็บไว้ภายในรถยนต์ และนำมาจอดไว้บริเวณแฟลต เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า จึงนำกำลังเฝ้าสังเกตการณ์
ต่อมาวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา ชุดสืบสวนพบชายคนดังกล่าวเดินมาเปิดประตูรถ จึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบ ยาเค ซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบสีเหลือง จำนวน 1 กระสอบ รวมจำนวนทั้งหมด 20 ถุง น้ำหนักถุงละ 20 กก. รวม 400 กก. จากการสอบถาม นายนิว ยอมรับว่า ยาเสพติดของกลางเป็นของตนจริง ได้รับว่าจ้างขับรถไปขนยาตามสถานที่ต่างๆ จากนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ เพื่อรอส่งให้ลูกค้า ได้ค่าจ้างครั้งละ 50,000 บาท
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา "จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ้าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน" ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.