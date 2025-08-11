ตร.เชียงใหม่รวบแล้วหนุ่มคลั่งในคลิปปาหินใส่รถไม่เลือกหน้า อ้างเครียดตกงาน

เชียงใหม่ – โซเชียลเชียงใหม่แชร์ว่อนคลิปเตือนภัย หนุ่มคลั่งหยิบหินขว้างใส่รถสัญจรไปมาบนถนนวงแหวนรอบ 2 รอยต่อตัวเมือง-สารภี พบก่อเหตุไม่เลือกหน้า โดนกันแล้วหลายราย ขณะที่ตำรวจตามรวบทันควันในสภาพเมาปลิ้น พบเป็นหนุ่มแม่ฮ่องสอน อ้างก่อเหตุเพราะเครียดตกงาน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Guy Pnthkatn” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัย โดยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งลักษณะท่าทางคล้ายควบคุมสติตัวเองไม่ได้ เดินไปมาอยู่ใกล้เกาะกลางถนนวงแหวนรอบ 2 เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แล้วหยิบก้อนหินขว้างใส่รถที่สัญจรไปมา ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีปัญหากันมาก่อน ซึ่งตามคลิปจะเห็นว่าชายคนดังกล่าวได้หยิบก้อนหินแล้วขว้างใส่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งอย่างเต็มแรง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.68
ทั้งนี้ปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแล้ว ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก รวมทั้งบางรายได้แจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างขับรถยนต์อยู่บนถนนเส้นทางเดียวกันนี้และในพื้นที่ใกล้เคียงกัน แล้วถูกผู้ชายคนเดียวกันนี้ขว้างปาก้อนหินใส่รถ จึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ชายที่ก่อเหตุ เนื่องจากถือว่าเป็นบุคคลอันตราย ที่อาจก่อเหตุทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินเสียหายได้
โดยล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ชายที่ก่อเหตุตามคลิปวิดีโอที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียวเป็นจำนวนมากได้แล้ว บนถนนในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุตามที่ปรากฏในคลิป ทราบว่าชื่อนายยุทธนา สุขาญมงคลกิจ อายุ 21 ปี ชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งระหว่างการจับกุมพบว่าอยู่ในอาการเมาสุรา และควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นแจ้งข้อหาข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพก่อเหตุเพราะตกงาน เนื่องจากถูกให้ออกจากงานที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทำให้เกิดอาการเครียดและก่อเหตุดังกล่าว