วิฯอีก 6 ศพคาชายแดนฝาง!แก๊งยาบกแบกเป้สาดกระสุนยิงทหาร ฉก.ไชยานุภาพ เจอสวนดับ

เชียงใหม่ – ทหาร ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง รับแจ้ง-ส่งชุดปฏิบัติการตรวจสอบ..พบคาราวานยานรกแบกเป้สะพานปืนเดินเข้านเข้ามาตามเส้นทางสะพานปางตอง 1 ชายแดนฝาง พอส่งสัญญาณขอตรวจกลับสาดกระสุนใส่ จนต้องยิงตอบโต้ กระสุนเจาะร่างแก๊งขนยาดับ 6 รายรวด ท่ามกลางเป้ยาเสพติดเกลื่อนดอย 8 กระสอบเป้
วันนี้ (27 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งพบความเคลื่อนไหวผิดปกติ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบ เมื่อ 06.49 น.ที่ผ่านมา
เมื่อไปถึงบริเวณป่าเขาพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่าซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ 10 ต.ม่อนปิ่น ได้ตรวจพบกลุ่มคนจำนวนประมาณ 8-9 คน ติดอาวุธ-สะพายเป้สีเขียว พากันเดินผ่านป่าเขาเข้ามาตามช่องทางสะพานปางตอง 1
เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุธจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจสอบ แต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวกลับพากันแตกตื่นและใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดทางหลบหนีด้วยจึงทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ไชยานุภาพ ปลอดภัยทุกนาย จึงได้เข้าไปตรวจสอบจุดปะทะพบฝ่ายตรงกันข้ามถูกกระสุนเสียชีวิตจำนวน 6 ศพ สภาพบางศพมีเป้ติดหลัง และยังพบเป้ตกกระจัดกระจายอยู่ตามแนวป่าอีก 2 ใบ รวมเป้สะพายทั้งหมดจำนวน 8 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 150,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 1,200,000 เม็ด อาวุปืนยาวยังไม่ทราบชนิดจำนวน 2 กระบอก
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพคนร้าย ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.