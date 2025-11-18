อุกอาจ! หญิงร่วมแก๊งพนันออนไลน์กัมพูชา ส่งปืนให้นักโทษขณะขึ้นศาล ยิงใส่ จนท.เปิดทางหลบหนี

เกิดเหตุระทึกหน้าศาลจังหวัดสวายเรียง กัมพูชา หญิงชุดดำยืนรอที่ลานจอดรถ ก่อนส่งปืนให้นักโทษคดีพนันออนไลน์ ขณะถูกนำตัวลงจอดรถเพื่อขึ้นศาล ยิงใส่เจ้าหน้าที่เปิดทางหนี ล่าสุดตามรวบได้แล้ว 1 เร่งไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบนี
วันนี้(18 พ.ย.) สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า ในช่วงเช้าได้เกิดเหตุคนร้ายชิงตัวนักโทษคดีเว็บพนันออนไลน์ขณะถูกควบคุมตัวไปขึ้นศาลจังหวัดสวายเรียง กัมพูชา โดยคนร้ายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนสัญชาติจีน ส่วนผู้ต้องขังมีสัญชาติเวียดนาม
จากภาพที่บันทึกไว้ได้โดยกล้องวงจรปิด พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 08.50 น.ของวันที่ 18 พ.ย. มีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างค่อนข้างท้วม ผิวขาว แต่งกายชุดดำ สวมหมวกเบสบอล ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการเดียวกันกับนักโทษ ได้เดินเข้ามาบริเวณลานจอดรถของศาล เมื่อเดินดูลาดเลาไปมาอยู่สักครู่ รถควบคุมนักโทษได้มาถึงและจอดเพื่อนำตัวผู้ต้องขังลงมาจากรถไปขึ้นศาล
ระหว่างนั้น หญิงคนดังกล่าวได้เดินเข้าไปใกล้ๆ กลุ่มนักโทษชายที่เป็นพวกเดียวกันแล้วยื่นอาวุธปืนสั้นให้ นักโทษได้หยิบปืนมาอย่างรวดเร็วแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่จนล้มลง 1 นาย และชี้ขู่ไปที่เจ้าหน้าที่รายอื่นๆ แล้ววิ่งออกไปทางประตูศาล พร้อมนักโทษคนอื่นๆ อีก 5 คน หลบหนีไป ส่วนเจ้าหน้าที่เมื่อตั้งสติได้ ได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงตามหลังกลุ่มโทษ ก่อนจัดกำลังติดตามล่าตัว
ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีรายงานว่า นักโทษชาวเวียดนามซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายการพนันออนไลน์ ถูกตำรวจติดตามจับกุมได้ โดยตำรวจยืนยันว่าได้ยึดรถของกลุ่มผู้ต้องหาไว้แล้ว และกำลังไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป