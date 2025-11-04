เผลอเป็นไม่ได้!แก๊งขนยาข้ามแดนแม่ฟ้าหลวง ยิงปะทะทหารยึดได้ 6 แสนเม็ด

เชียงราย – เผลอเป็นไม่ได้ เสียงปืนสนั่นชายแดนแม่ฟ้าหลวงอีก..แก๊งยานรกลอบข้ามแดนจากเขตอิทธิพลลาหู่เมียนมา เข้าช่องทางปูนะ-แม่ฟ้าหลวง เจอชุดลาดตระเวนยิงก่อนทันทีแล้วเผ่น ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ยึดยาบ้าได้อีก 600,000 เม็ด
วันนี้ (4 พ.ย.) ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ขณะลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางปูนะ 2 บ้านปูนะ หมู่ 4 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง พบบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 4-5 คน เดินแบกสัมภาระติดหลังมาตามป่าเขาสูงชัน
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ให้สัญญานเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ แต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุูธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นราว 10 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายอาศัยภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาหลบหนีไปได้ ก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบตรวจพบกระสอบดัดแปลงจำนวน 3 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 600,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
สำหรับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านปูนะเป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชันในรัฐฉานตะวันออก เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นอกเขตป่ามีถนนเชื่อมจากทั้งฝั่งบ้านเอดิ - จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รวมทั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมไปทางเมืองกาน-เมืองตูม และเข้าสู่เขตปกครองพิเศษที่ 2 (สหรัฐว้า) ทำให้กลายเป็นจุดที่ขบวนการค้ามักใช้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนเข้าไทย