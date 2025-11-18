รฟม.ศึกษาใหม่“รถไฟฟ้าโคราช”ปรับเส้นทางจาก”สีเขียว”เป็น”สีส้ม” รพ.เทพรัตน์ – สถานีร่วมจอหอ”ตามข้อเสนอประชาชน

รฟม.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการรถไฟฟ้ารางเบา"นครราชสีมา"จากสายสีเขียว ปรับแนวเส้นทางเป็นสายสีส้ม (โรงพยาบาลเทพรัตน์ - สถานีร่วมจอหอ) ตามข้อเสนอของภาคประชาชน และคจร.เห็นชอบแล้ว ระยะทาง 24.60 กม. ยาวกว่าเดิมคาดศึกษาออกแบบเบื้องต้นเสร็จเดือน ธ.ค.69
วันนี้ (18 พ.ย. 2568) ที่ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีส้ม ช่วงโรงพยาบาลเทพรัตน์ - สถานีร่วมจอหอ โดยภายในงานมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 350 คน
โดยเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินงาน แนวคิดการออกแบบรูปแบบโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในปรับปรุงโครงการต่อไป
สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตามแนวเส้นทางที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจากเส้นทางสายสีเขียว เป็นสายสีส้ม (โรงพยาบาลเทพรัตน์ - สถานีร่วมจอหอ) ตามข้อเสนอของภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้แนวเส้นทางสอดคล้องกับสภาพการจราจรและบริบทพื้นที่เมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน
โดย คจร. ได้มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการศึกษา 12 เดือน
สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม โรงพยาบาลเทพรัตน์ – สถานีร่วมจอหอ เริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 หรือ มิตรภาพ บริเวณหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ วิ่งไปตามถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้า ผ่านตลาดเทิดไท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตลาดเซฟวัน ผ่านแยกปักธงชัย ข้ามทางรถไฟสีมาธานี ถนนมุขมนตรี ผ่านมิตรภาพซอย 8 ซอยกิ่งสวายเรียง เดอะมอลลล์โคราช ผ่านวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ผ่านแยก เทอร์มินอล 21 โคราช
จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 224 ถนนราชสีมา-โชคชัย ผ่านโรงเรียนเมืองนครราชีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ถึงบริเวณทางแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายมุ่งไปตามทางหลวงหมายเลข205 ถนนสุรนารายณ์ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน บ้านเกาะและสิ้นสุดที่บริเวณทางแยกจอหอ ระยะทางประมาณ 24.60 กม.
ลักษณะเป็นรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit:LRT) การออกแบบสถานีพิจารณาการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยทุกช่วงเวลา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ตามแผนการศึกษาโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจด้านวิศวกรรม ปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยาแล้วเสร็จเดือน เม.ย. ปี 69 ออกแบบเบื้องต้นและจัดทำแผนการเดินรถ แล้วเสร็จเดือน ธ.ค.69
สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าเดิมที่ได้มีการศึกษาออกแบบเบื้องต้นก่อนหน้านี้ เป็นรถไฟฟ้ารางเบา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-บ้านคุ้มครองนารีสวัสดิ์ ระยะทางสั้นกว่า โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นที่บริเวณตลาดเซฟวัน ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา ไปตามแนวถนนมิตรภาพ ผ่านแยกปักธงชัย แล้วเบี่ยงขวาตามทางรถไฟ มุ่งหน้าตามถนนสืบศิริซอย 6 เลี้ยวซ้ายผ่านทางรถไฟ จากนั้นเลี้ยวขวาตรงบริเวณวัดใหม่อัมพวัน ไปตามแนวถนนมุขมนตรี ผ่านสวนภูมิรักษ์ สถานีรถไฟนครราชสีมา ห้าแยกหัวรถไฟ บริเวณนี้แนวเส้นทางจะแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางขาไปตามถนนโพธิ์กลาง จนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินฝั่งคูเมือง จนถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (บริเวณถนนราชดำเนินตัดกับทางหลวงหมายเลข 224) แล้วเลี้ยวขวาไปตาม ทางหลวงหมายเลข 224 ผ่านโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา และวัดสามัคคี แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสุรนารายณ์ (ทางหลวงหมายเลข 224 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 205) มุ่งหน้าไปตามถนนสุรนารายณ์ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
ส่วนเส้นทางขากลับจากบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ จะใช้เส้นทางเดียวกับขาไป จากนั้นจะใช้ถนนชุมพลและถนนจอมสุรางค์ยาตร์ จนถึงห้าแยกหัวรถไฟ แล้วใช้เส้นทางเดียวกับขาไปจนถึงตลาดเซฟวัน ระยะทางประมาณ 11.15 กม. จำนวน 21 สถานี ตั้งบนทางหลวง 9 สถานีและในเขตเมือง 12 สถานี มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง
ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ให้แก่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย