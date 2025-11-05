“นฤมล” เปิดปฐมนิเทศทุน ODOS รุ่น 3 หนุนเยาวชน 1,200 คน สู่โอกาสเรียนต่อ ปั้น ‘ช้างเผือก’ ไทยสู่เวทีโลก

รมว.ศธ. เปิดปฐมนิเทศทุน ODOS รุ่น 3 หนุนเยาวชน 1,200 คน สู่โอกาสเรียนต่อ ปั้น ‘ช้างเผือก’ ไทยสู่เวทีโลก ย้ำ การศึกษาเป็นกุญแจสร้างคน พัฒนาชาติ
เมื่อวันที่ (5 พฤศจิกายน 2568) เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการปฐมนิเทศออนไลน์โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ (Outstanding Development Opportunity Scholarship: ODOS) นักเรียนและนักศึกษาทุนรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2568 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กว่า 1,200 คน จากสถานศึกษา 602 แห่ง ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และผ่านระบบออนไลน์ Teleconference
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การปฐมนิเทศครั้งนี้ ถือเป็นโครงการ ODOS รุ่นที่ 3 สำหรับให้ทุนการศึกษาระดับ ม.4 และ ปวช.ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,200 คน จากสถานศึกษา 602 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากข้อมูลที่ทาง ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวถึงจำนวนผู้สมัครรับทุน ODOS รุ่นที่ 1 กว่า 100 คน และสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ จำนวน 62 คนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องคอยให้กำลังใจและช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนที่น้องๆ ยังขาด เพราะต้องยอมรับว่า การสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศย่อมมีการแข่งขันที่สูง และต้องแข่งกับเด็กจากประเทศต่าง ๆ ยิ่งต้องเข้าไปในมหาวิทยาลัยที่เป็นระดับท็อปของโลกด้วย ก็ยิ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นไปอีก แต่อาจารย์ก็เชื่อว่าเด็กไทยที่เรียนในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย ไม่ได้แพ้กับเด็กในต่างประเทศ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มาจากครอบครัวธรรมดา และเรียนในมหาวิทยาลัยไทย ก็ต้องใช้ความพยายามในการสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเช่นกัน
"ขอให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาใช้โอกาสไปเรียนในต่างประเทศ มากกว่าการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ถือเป็นโอกาสได้เรียนรู้ด้านอื่นๆ ให้มีประสบการณ์ชีวิต มีเพื่อน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมพระคุณผู้ให้โอกาสเรา ทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการ กองทุน กสศ. ตลอดจนรัฐบาลที่มีโครงการดี ๆ เช่นนี้ และสุดท้ายคือประชาชนในชาติที่เสียภาษี เพื่อนำมาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเราทุกคน เพราะการศึกษา ถือเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดในการที่พัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศที่มีการศึกษาและมีรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณ กสศ. คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ส่งน้อง ๆ เข้ามารับทุนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และขอให้ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ การเตรียมโปรไฟล์ การเรียนภาษาต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ส่วนตัวนักเรียนเอง ก็ต้องมีความพยายามและทุ่มเท เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกับผู้คนทั่วโลกต่อไป” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
โครงการ ODOS รุ่น 3 มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1,200 คน แบ่งเป็น ชาย 850 คน และหญิง 350 คน ในสังกัด สพฐ. 1,124 คน สอศ. 66 คน อว. 7 คน และอปท. 3 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในครอบครัวรายได้ไม่ถึง 150 บาท/วัน มีเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 3.75 ขึ้นไป (725 คน เป็นปวช. 1 จำนวน 19 คน ม.4 จำนวน 706 คน) มีเป้าหมายให้โอกาสแก่เยาวชนที่ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนโอกาส ให้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศต้องการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
ทั้งนี้ โครงการ ODOS ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 รวมผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 3,600 คน และจากการดำเนินงานพบว่า นักเรียนนักศึกษากว่าครึ่งหนึ่งมาจากครัวเรือนยากจนและยากจนพิเศษ และอีกส่วนหนึ่งมาจากครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 12,000 บาท เป็นการชี้ให้เห็นว่า เด็กไทยจำนวนมากมีความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน “ช้างเผือก” ที่แม้มีศักยภาพสูง แต่หากไม่ได้รับโอกาส ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้เช่นกัน