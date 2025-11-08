ตำรวจเขมรจับต่างชาติ 658 คน เอี่ยวแก๊งหลอกลวงออนไลน์เมืองบาเวต โว เอาจริงปราบสแกมเมอร์

ตำรวจกัมพูชาจับกุมชาวต่างชาติ รวม 658 คน จากศูนย์สแกมเมอร์ 2 แห่ง ในเมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง รองโฆษก มท.เขมรอ้าง สะท้อนการเอาจริงของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปัญหาสำคัญระดับโลก
วันนี้(8 พ.ย.) สำนักข่าว Khmer Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาได้จับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ อย่างน้อย 658 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ในเมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง จากการเปิดเผยของนายทุช สุขา รองโฆษกกระทรวงมหาดไทย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
นายทุช กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะทำงานของคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดสวายเรียง ภายใต้การประสานงานของรองอัยการศาลจังหวัดสวายเรียง
นายทุชได้ให้รายละเอียดปฏิบัติการครั้งนั้นว่า เป้าหมายแรกคืออาคารบนถนนคอนกรีตในหมู่บ้านบาเวตกันดาล ตำบลบาเวต เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง พบชาวต่างชาติ 6 สัญชาติ จำนวนทั้งหมด 57 คน เป็นผู้หญิง 15 คน ในจำนวนนี้รวมถึงชาวกัมพูชา 12 คน ที่ทำงานทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และแปลภาษา
เป้าหมายที่สองคืออาคารแฝดสูง 9 ชั้นบนถนนกำปงสะพาน หมู่บ้านบาเวตกันดาล ตำบลบาเวต เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง พบชาวต่างชาติ 4 สัญชาติ จำนวนทั้งหมด 601 คน
รองโฆษกมหาดไทยกัมพูชากล่าวว่า “จากการตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น คณะกรรมการกิจการตำรวจ กระทรวงมหาดไทย นำโดย พล.อ.แก้ว วันทัน เลขาธิการและรองประธานคณะกรรมการ สรุปว่าเป้าหมายแรก เป็นสถานที่สำหรับการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อข่มขู่เหยื่อ
“เป้าหมายที่สอง เป็นสถานที่สำหรับการหลอกลวงทางออนไลน์ ล่อเหยื่อด้วยการลงทุนที่ได้กำไรสูง ทำสลิปธนาคารปลอม การหลอกให้รัก(โรแมนซ์สแกม) จัดแข่งวิ่งมาราธอนทิพย์ และการใช้เทคโนโลยี AI Deep Fake ทำวิดีโอและรูปภาพปลอม เพื่อขโมยข้อมูลประจำตัว”
รองโฆษกมหาดไทยเขมรกล่าวอีกว่า ทางการกัมพูชาภายใต้นโยบายและการนำที่ชัดเจนของรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงทางออนไลน์ โดยการจับกุมอาชญากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวไปศาลเพื่อลงโทษ และดำเนินขั้นตอนการเนรเทศกลับประเทศบ้านเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายผู้บงการแก่ประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคในหลายกรณี
นายทุชอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งข้อโต้แย้ง ที่ยืนยันถึงเจตนารมณ์และความพยายามอย่างแท้จริงของรัฐบาลกัมพูชาในการร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกนี้
ในวาระที่ 6 ของการบริหารประเทศรัฐบาลกัมพูชาได้เนรเทศชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 21,000 คน และวาระที่ 7 ของรัฐบาลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เนรเทศชาวต่างชาติอีก 15,000 คน ถ้านับเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาได้สืบสวนและปราบปรามคดีฉ้อโกงทางเทคโนโลยีจำนวน 48 คดี และเนรเทศชาวต่างชาติออกจากกัมพูชารวม 2,722 คน