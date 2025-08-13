'เป๊ก ผลิตโชค'เข้าให้ปากคำ ตร.แล้ว ยอมรับข้อเท็จจริงตามกล้องวงจรปิด

พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (12 ส.ค.) เป๊ก ผลิตโชค นักร้องชื่อดัง เดินทางมาที่ สน.หัวหมาก เข้าสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้การตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด และยอมรับข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ขอสงวนรายละเอียดไว้เป็นข้อมูลทางคดี ส่วนคดีทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่สามารถยอมความได้ แม้คู่กรณีจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งก็ตาม เบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ ส่วนข้อหาอื่นต้องรอการร้องทุกข์จากเจ้าของทรัพย์ หากพบว่ามีความเสียหาย รวมทั้งรอผลตรวจสารเสพติดจากเส้นผม หากพบสารต้องห้ามจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม คาดว่าผลตรวจจะล่าช้าเนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หยุดทำการช่วงวันหยุดยาว