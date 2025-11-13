KBank เสริมแกร่ง SC หนุน 2,500 ลบ.พัฒนาคลังสินค้า รวมพื้นที่กว่า 1.8 แสนตร.ม.

กสิกรไทย หนุน SC Asset วงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาคลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของทั้งภาคโลจิสติกส์ ภาคการผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ด้วยพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตร.ม. โดย SC ตั้งเป้าสัดส่วนกำไรจากธุรกิจรายได้ประจำมากกว่า 20% ของกำไรทั้งหมดของบริษัทภายในปี 2572
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การค้าข้ามพรมแดน ตลอดจนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบจัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง ทันต่อความต้องการของลูกค้า
ล่าสุด ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ กลุ่มบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาฯชั้นนำของไทย วงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อผลักดันการพัฒนาคลังสินค้าบนขนาดพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตร.ม. ที่ไม่เพียงแต่จะอยู่บนทำเลศักยภาพที่เอื้อต่อการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทำเลบางนา-ตราด แหลมฉบัง และอมตะ ชลบุรี ศักยภาพของคลังสินค้าที่นอกจากจะออกแบบและใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างแล้ว ยังรวมไปถึงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้คนไปพร้อมๆ กันขับเคลื่อนคลังสินค้าให้เป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบซัพพลายเชนที่ครบวงจรและยั่งยืน (Supply Chain Ecosystem)
นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นว่าคลังสินค้าไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดเก็บสินค้า แต่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ ความร่วมมือระหว่าง SC Asset และ ธนาคารกสิกรไทย ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน ทั้งด้านเงินทุน นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งสร้างแนวคิดกลยุทธ์ที่องค์กรหรือประเทศใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพสูง (New Growth Engine) ให้กับประเทศในระยะยาว
ด้าน นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การเติบโตของ SC Asset ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง คือการมีเครื่องยนต์แห่งการเติบโต หรือ Engine ที่หลากหลาย และ Engine 2 ของเราคืออสังหาฯ ที่สร้างรายได้ประจำ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต เราตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปีนี้มากกว่า 20% ของกำไรสุทธิ จะมาจาก Engine 2 ได้แก่ ออฟฟิศ โรงแรม และคลังสินค้าให้เช่า ภายใต้บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCX Corporation)
ปัจจุบันคลังสินค้าให้เช่าอยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2025 มีปริมาณความต้องการเช่ารวม 7.8 ล้านตร.ม. อัตราการเช่าสูงถึง 90% และเติบโตโดยเฉลี่ย 7% ต่อปีตลอดสิบปีที่ผ่านมา เราวางโรดแมปลงทุนพัฒนาคลังสินค้ารวม 700,000 ตร.ม. ภายในปี 2029 พร้อมสร้างคุณค่าให้ผู้เช่า ด้วยคลังสินค้าคุณภาพสูง ฟังก์ชันครบตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย และมีทำเลสะดวกต่อการขนส่ง
"ผมขอขอบคุณ KBank ที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นี้ สนับสนุนวงเงินพัฒนาคลังสินค้ารวม 180,000 ตร.ม. ใน 4 ทำเลสำคัญ และความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันการเติบโตของ SC Asset ในธุรกิจโลจิสติกส์ แต่ยังตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง และบทบาทในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่มีความสำคัญกับเราเสมอมา" นายณัฐพงศ์ กล่าว
ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย และ เอสซี แอสเสท มีความร่วมมือที่ยาวนานกว่า 20 ปี โดยธนาคารกสิกรไทย ให้การสนับสนุน Pre-Finance สะสมกว่า 19,500 ล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย, โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ และวงเงินรองรับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุน Post-Finance เพื่อลูกค้าโครงการอสังหาฯเพื่อขาย รวมถึงโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการในมิติต่างๆ ความร่วมมือที่ต่อเนื่องและมั่นคงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้การต่อยอดสู่ธุรกิจคลังสินค้า สามารถเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ SCX Logistics คลังสินค้าเพื่อเช่า ภายใต้การบริหารโดย SCX Corporation ยังคงมุ่งมั่นในการมองหาทำเลศักยภาพและขยายพอร์ตการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าที่วางไว้ โดย 4 ทำเลศักยภาพที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินครั้งนี้ ได้แก่
•SCX Logistics บางนา กม. 20 ติดถนนบางนาตราด กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินแปลงใหญ่ 90 ไร่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและทางด่วน สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่กรุงเทพฯ และภูมิภาคตะวันออกได้อย่างรวดเร็ว
•SCX Logistics บางนา กม. 23 คลังสินค้าและโรงงานมาตรฐานสูงแบบพร้อมใช้ให้เช่า (Ready-Built) ตั้งอยู่ในโซนอุตสาหกรรม (Purple Zone) ในทำเลศักยภาพย่านบางนา
•SCX Logistics แหลมฉบัง คลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3009 มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
•SCX Logistics อมตะ ชลบุรี ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ออกแบบรองรับระบบอัตโนมัติ และเหมาะสำหรับบริษัทญี่ปุ่นและยุโรปที่มีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ.