ขสมก.สั่งเข้มตรวจสอบสภาพรถโดยสาร รองรับเดินทางปีใหม่ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขสมก. คุมเข้มตรวจสอบความพร้อมรถโดยสาร ยกระดับความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินหน้ามาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสทก.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 เป็นช่วงที่มีประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง กลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ขสมก. จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบความพร้อมการให้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านรถโดยสาร และพนักงาน

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้มีการกำกับดูแลบริษัทเหมาซ่อมในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารทุกคัน ก่อนออกให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ขสมก. ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลา

โดยตรวจสอบสภาพรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบก่อนนำรถออกให้บริการ โดยเน้น การตรวจสภาพเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ล้อและยาง ระบบน้ำมันเครื่อง รวมถึงการตรวจวัดควันดำ และการทำความสะอาด เครื่องยนต์ เพื่อให้รถโดยสารอยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

ตรวจเช็กอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อาทิ ระบบสัญญาณไฟ ที่ปัดน้ำฝน สภาพเบาะที่นั่ง และข้อต่อสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการล้างทำความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกก่อนนำออกให้บริการ

กำกับดูแลบริษัทเหมาซ่อมให้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษารถโดยสารตามระยะเวลาที่กำหนด และให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัด

ด้านพนักงาน ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานประจำรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกคน โดยมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล หรือ สอบถามเส้นทางได้ที่ BMTA Contact Center โทร. 1348 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขสมก. พร้อมบวก” และเว็บไซต์ www.bmta.com


