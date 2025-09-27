xs
เห็นคาตา! พบถนน ทล.11 งบ 1,400 กว่าล้าน สร้างเสร็จไม่ถึงปีพังแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิจิตร - ป.ป.ช.พิจิตรตรวจถนน ทล.11งบสร้าง1,413 ล้าน เปิดใช้งานไม่ถึงปีพัง จี้แขวงทางหลวงสั่งผู้รับเหมาซ่อมแซมด่วนตามสัญญาค้ำประกัน


หลังจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้รับการร้องเรียนว่าโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก ระยะทาง 30.900 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นทาง ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร แขวงทางหลวงพิจิตร สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 - สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 ราคาก่อสร้าง 1,413 ล้านบาทเศษ และได้สร้างเสร็จส่งมอบงานเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568

นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช.พิจิตร จึงได้ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอทับคล้อ และ นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้น-ล่อง สู่ภาคเหนือ

พบจุดที่ถนนชำรุดเสียหาย คือช่วงระหว่าง อ.วังทรายพูน-อ.เขาทราย ถนนทรุดเป็นหลุมบ่อทั้งขนาดเล็กและใหญ่หลายจุด ทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ สภ.วังทรายพูน ตำรวจต้องนำเครื่องหมายจราจรมาวางแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน

นายธวัชชัย ผอ.แขวงทางหลวงพิจิตร ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ชี้แจงว่าถนนสายนี้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563และมีการขยายสัญญามาจนแล้วเสร็จในปี 2568 เนื่องจากในช่วงนั้นมีสถานการณ์โควิด อีกทั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้างมีการสัญจรจากรถบรรทุกหนักค่อนข้างมาก จึงเกิดการแตกชำรุดประกอบกับช่วงฤดูฝนมีน้ำซึมเข้าพื้นถนน และด้วยสภาพถนนเป็นส่วนผสมของหินคลุกเมื่อเจอกับสภาพฝนจึงเกิดการเสียหายได้ง่าย

แขวงทางหลวงพิจิตรแจ้งว่าได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทำการแก้ไขแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้ามาทำการแก้ไขปะซ่อมแล้วในบางจุดซึ่งเป็นการแก้ไขเบื้องต้นก่อนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และจะทำการติดตั้งไฟและป้ายแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปในทุกจุดที่เสียหายด้วย ต่อจากนี้คาดว่าอีกประมาณ 10 กว่าวัน จะสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการแก้ไขเปิดผิวจราจรทำการกรีดเซาะร่องทำผิวจราจรใหม่ให้เรียบเสมอกับของเดิมทุกจุดที่เป็นปัญหาอย่างถาวรให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

เบื้องต้น ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้กำหนดให้ทางแขวงทางหลวงพิจิตร รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้รับทราบจนกว่าจะแล้วเสร็จ และหากพบปัญหาการทุจริตจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงมาตรฐานในการใช้วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบตามสัญญาจ้างหรือไม่ทำไมถนนเส้นนี้สร้างเสร็จใช้งานได้ไม่กี่เดือนถนนลาดยางก็ทรุดมีรอยแตกร้าวจนเป็นหลุมบ่อแถมหญ้าที่เกาะกลางถนนก็ขึ้นรกเป็นป่าบดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย








