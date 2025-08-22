3 ป.สนธิกำลัง บุกจับกุมปลัดอบจ.มุกดาหาร คาห้องทำงาน เรียกเงินผู้รับเหมาทำถนน 7 โครงการ 12 ล.

3 ป.สนธิกำลัง บุก จับกุมปลัด อบจ.มุกดาหาร คาห้องทำงาน กรณีเรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างถนน 7 โครงการ วงเงินกว่า 12 ล้าน
วันนี้ (22 ส.ค.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 มอบหมาย ให้ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนฯ 2 และเจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) และสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันจับกุม ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 21/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่ง โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 157 และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 3/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เข้าทำการตรวจค้นที่ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย ซึ่งประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ถึงพฤติการณ์ของว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) ในขณะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้เสียหายได้เข้าเป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับจ้างในโครงการปรับปรุงและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 โครงการ สัญญาลงนามวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้ง 7 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 12,774,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มห.ถ1-0015 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง - บ้านหนองหนาว ตำบลหนองหนาว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (e-bidding) งบประมาณ 9,780,000 บาท
2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านทุ่งนางหนาย ตำบลหนองเอี่ยม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (เฉพาะเจาะจง) งบประมาณ 498,000 บาท
3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำชะอี หมู่ 14 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองโอ หมู่ 13 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (เฉพาะเจาะจง) งบประมาณ 499,000 บาท
4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า - บ้านแวง หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนอสูง จังหวัดมุกดาหาร (เฉพาะเจาะจง) งบประมาณ 499,000 บาท
5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังไฮ หมู่ 1 ตำบลภูวง -บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ตำบลหนองสูง (ช่วงบ้านวังไฮ - บ้านนาหนองแคน) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (เฉพาะเจาะจง) งบประมาณ 499,000 บาท
6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยทราย หมู่ 13 ตำบลคำชะอี -บ้านหนองเอี่ยมดง หมู่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 499,000 บาท
7. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยทราย หมู่ 9 ตำบลคำชะอี - บ้านลำโมง หมู่ 3 (จุดกลางบ้านห้วยลำโมง) ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 499,000 บาท
เมื่อผู้เสียหายได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้ง 7 โครงการแล้ว (วงเงินงบประมาณรวม 12,774,000 บาท) จึงได้ส่งมอบงาน โดยมีการเบิกจ่ายเงินและได้รับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 - 2 รวมเป็นเงิน 10,278,000 บาท ส่วนอีก 5 โครงการที่เหลือ วงเงินงบประมาณรวม 2,495,000 บาท ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้เสียหายได้เดินทางไปพบ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดย ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงิน ชะลอการสั่งจ่ายเงินและเรียกรับเงินเป็นค่าดำเนินการในการสั่งจ่ายเงิน โดยแจ้งผู้เสียหายว่าให้หักเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ ให้กับตน แต่ผู้เสียหายไม่ตกลงยินยอม ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) จึงแจ้งว่าจะสั่งการให้ตรวจสอบโครงการย้อนหลังพร้อมทั้งอ้างว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน จนกระทั่งผู้เสียหายต้องจำยอมตกลงที่จะจ่ายเงิน แต่ผู้เสียหายเจรจาต่อรองวงเงินเหลือ 700,000 บาท เพื่อแลกกับการอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณของ 5 โครงการที่เหลือ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ผู้เสียหายได้นำเงินไปมอบให้ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) จำนวน 500,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท จะนัดหมายจ่ายในคราวต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ช. บก.ปปป. และ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้สนธิกำลังร่วมกันสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ และได้เข้าจับกุมว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) พร้อมหมายจับและเงินของกลาง จำนวน 200,000 บาท ณ ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบพร้อมแจ้งสิทธิ ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 มาตรา 22 และมาตรา 23 โดยได้นำตัวว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร (สงวนนามสกุล) ไปทำบันทึกจับกุม ณ สภ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป