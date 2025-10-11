“กิตติกานต์”ผอ.ขสมก.ลุยงานวาระ2 “จัดหารถเมล์ใหม่ - แก้ขาดทุน” ตั้งเป้าปี 75 EBITDA เป็นศูนย์

“กิตติกานต์” ผอ.ขสมก.เริ่มงานวาระที่ 2 ตั้งแต่ 10 ต.ค. 2568 ลุยจัดหารถโดยสารใหม่ใช้ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน เดินหน้าแผนขับเคลื่อน ลดขาดทุน คาด EBITDA เป็นศูนย์ในปี 2575 ย้ำดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นวาระที่ 2 หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบผลการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดย มีคณะผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานใหญ่
นายกิตติกานต์กล่าวถึง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในวาระที่ 2 ว่า มีเป้าหมายและแผนพัฒนา ขสมก. จะมุ่งเน้นการจัดหารถโดยสารใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ แม้จะมีผลกระทบหรืออุปสรรคบางประการ แต่จะดำเนินการด้วยความรอบคอบและโปร่งใส พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการกำหนดโครงการและแนวทางพัฒนา ขสมก. ให้พร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ แผนขับเคลื่อนเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแนวทางของแผนฟื้นฟูฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. (บอร์ด ขสมก. )แล้ว และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป และคาดว่าภายในปี 2575 ขสมก. จะมีค่า EBITDA เป็นศูนย์
ส่วนการดูแลพนักงานและการบริหารบุคลากร ผู้อำนวยการ ขสมก. ย้ำว่าองค์การให้ความสำคัญ กับการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับ พร้อมผลักดัน ในการแต่งตั้งและโยกย้ายตำแหน่งของผู้บริหารเพื่อความเหมาะสม เน้นพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ ตลอดจนดำเนินการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและขับเคลื่อนองค์กร
นายกิตติกานต์ กล่าวว่า การให้บริการประชาชนและอนาคตของ ขสมก. นั้น ปัจจุบันการเดินทางในเขตเมืองไม่ได้มีเพียงรถโดยสารประจำทางเท่านั้น แต่ยังมีระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ขสมก. ในฐานะองค์กรที่อยู่คู่ประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมเปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากพนักงานและประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนา ขสมก. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“รู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ขสมก. อีกครั้งในวาระที่ 2 และขอให้คำมั่นว่าจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด พร้อมขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”นายกิตติกานต์กล่าว