ไอคอนสยาม และไอซีเอส ส่งโปรแรงมอบความสุขปลายปีกับ “JOY TO THE MAX” แจก SIAM GIFT CARD ให้ช็อป กิน ฟิน คุ้ม ทุกวัน รวมกว่า 3 ล้านบาท เพียง 1,500 สิทธิ์ ช็อปก่อน มีสิทธิ์ก่อน วันที่ 17 - 26 ธันวาคมนี้ 10 วันเท่านั้น

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ กระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษผ่านโปรโมชั่นแคมเปญ “JOY TO THE MAX” ให้ลูกค้าเอนจอยกับความสุขขั้นสุด รับ Siam Gift Card ทุกวัน สูงสุด 3,500 บาทต่อท่าน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามและไอซีเอส จัดแคมเปญโปรโมชั่น “JOY TO THE MAX” เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคัก พร้อมมอบประสบการณ์ความสุขและความคุ้มค่าให้กับลูกค้าอย่างรอบด้าน ทั้งการช็อปปิ้ง รับประทานอาหาร ตลอดจนการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและคนพิเศษ รวมถึงกระตุ้นยอดขาย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรร้านค้าในทุกหมวดสินค้า ตอกย้ำความตั้งใจของไอคอนสยามและไอซีเอสที่พร้อมจะส่งมอบความสุขและประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลา
โดยสมาชิก ONESIAM ที่มียอดใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ภายในไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม ทาคาชิมายะ ทุกหมวดสินค้า ครบตามที่กำหนด รับ Siam Gift Card ทันที ทุกวัน ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2568
• สมาชิก ONESIAM ที่ช็อปครบ 10,000 บาท รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (สำหรับการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบมูลค่า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัดรวม 500 รางวัลตลอดรายการ
• และสมาชิก ONESIAM ที่ช็อปครบ 50,000 บาท รับ Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท (สำหรับการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัดรวม 1,000 รางวัลตลอดรายการ
ทั้งนี้สมาชิก ONESIAM สามารถรวบรวมใบเสร็จในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในไอคอนสยาม, ไอซีเอส และสยาม ทาคาชิมายะ ตามยอดที่กำหนด รับ Siam Gift Card ได้ภายในวันเดียวกัน โดยจำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ขั้นการซื้อ/วัน รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสอบถามที่จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
มายิ้มรับความสุข ส่งท้ายปี กับความคุ้ม ขั้นสุด “JOY TO THE MAX” ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2568 ที่ไอคอนสยาม และไอซีเอส ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM และ ICS หรือ www.iconsiam.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338