ไอคอนสยาม และไอซีเอส ปลุกพลังช้อป! แคมเปญ Don’t Miss Autumn แจก Siam Gift Card รวมกว่า 2.3 ล้านบาท เอาใจสายช้อปปลายปี

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ต้อนรับโค้งสุดท้ายปลายปีด้วยโปรโมชันในแคมเปญ “Don’t Miss Autumn!” เอาใจสายช้อปด้วยดีลร้อนแรงที่สุดแห่งฤดูกาล มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ครบตามยอดที่กำหนด รับทันทีของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อม Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท รวมกว่า 3,600 รางวัล ตั้งแต่ 9 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยาม และไอซีเอส เดินหน้าสร้างสีสันการช้อปช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษ Don’t Miss Autumn! ที่จัดเต็มทั้งความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM รวมกว่า 2.3 ล้านบาท หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักช้อปทั้งไทยและต่างชาติ ให้เลือกไอคอนสยามและไอซีเอสเป็นจุดหมายในการใช้จ่าย พร้อมสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจให้กับร้านค้าและพันธมิตร รวมทั้งขยายฐานสมาชิก ONESIAM ให้มากยิ่งขึ้น”
นายชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน Credit Products Business Division ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “แคมเปญ Don’t Miss Autumn! ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไอคอนสยาม และธนาคารกสิกรไทย ที่จะมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้าสมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยทุกยอดใช้จ่ายจะกลายเป็นความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริง ทั้งคูปองส่วนลดและ Siam Gift Card สูงสุดถึง 4,200 บาท จำนวนรวมกว่า 3,600 รางวัล”
สำหรับโปรโมชัน แคมเปญ Don’t Miss Autumn! ดีลร้อนแรงแห่งฤดู มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าสมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช็อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อช็อปครบ 55,000 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท (เฉพาะร้านลักชัวรีแฟชั่นที่ร่วมรายการ) สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดเคาน์เตอร์ Information ชั้น M ไอคอนสยาม หรือ Facebook ICONSIAM
นอกจากนี้ สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ภายในไอซีเอสเท่านั้น ครบ 700 บาท แลกรับ คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท จากร้าน Go Go Gyoza Ramen หรือร้าน Deliya หรือ ช็อปครบ 5,000 บาท แลกรับคูปองส่วนลดมูลค่า 200.- จากร้าน Beautrium ชั้น M ไอซีเอส สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดเคาน์เตอร์ Information ชั้น G ไอซีเอส
ห้ามพลาด! โปรโมชั่น แคมเปญ Don’t Miss Autumn! ดีลร้อนแรงแห่งฤดู ต้อนรับไตรมาสสุดท้ายของปี เพียงใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการทุกร้านค้าในไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม ทาคาชิมายะ ครบตามยอดที่กำหนด แลกรับคูปองส่วนลด และ Siam Gift Card ตั้งแต่ 9 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM