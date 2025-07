สยาม ทาคาชิมายะ จัดแคมเปญ Mid Year Sale : SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม!! ปลุกกำลังซื้อกลางปี ลดสูงสุด 60% พร้อมสิทธิพิเศษเพียบ! ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2568

ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปีมอบประสบการณ์การช็อปปิงที่คุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 60% และสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2568 ที่สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยามกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “แคมเปญ Mid Year Sale SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม!!” เพื่อกระตุ้นยอดขายและมอบสุดยอดประสบการณ์การช็อปปิงให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้ผนึกกำลังกับ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด นำโดยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัตรเครดิตพันธมิตรธุรกิจ เพื่อมอบความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของเรา แคมเปญนี้รวบรวมสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 200 แบรนด์ที่คัดสรรจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสินค้าทุกชั้น ทุกแผนก ลดราคาสูงสุดถึง 60% นอกจากนี้ สมาชิก ONESIAM จะได้รับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอสุดพิเศษเพิ่มเติม เพื่อยกระดับประสบการณ์การช็อปปิงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”พิเศษ!! วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2568 สำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ ช็อปสนุกไม่รู้จบ ช็อปครบรับทันทีช็อปครบ 4,000 บาท รับทันที E -Coupon 200 บาท และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 100 บาท เมื่อรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะช็อปครบ 15,000 บาท รับทันที E -Coupon 1,000 บาท และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 600 บาท เมื่อรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะช็อปครบ 40,000 บาท รับทันที E -Coupon 3,500 บาท และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะช็อปครบ 65,000 บาท รับทันที E -Coupon 6,500 บาท และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 3,800 บาท เมื่อรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะช็อปครบ 100,000 บาท รับทันที E -Coupon 12,000 บาท และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 3,800 บาท เมื่อรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะสุดคุ้ม!! สมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ รับฟรี! แผ่นมาส์กตาไอน้ำ MegRhythm มูลค่า 199 บาท เมื่อช็อปครบ 5,000 บาท เฉพาะวันที่ 9 – 25 ก.ค. 68 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด และสำหรับนักช็อปที่เป็นสมาชิก ONESIAM ที่มียอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม E-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท จำกัด 5 สิทธิ์/สมาชิก/รายการ หรือเลือกรับ Voucher Silk Cafe’ by Jim Thompson มูลค่า 150 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จหรือเลือกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่าสูงสุด 2,200 บาท เมื่อช็อปตามเงื่อนไข พร้อมส่วนลดเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตมากมายที่ร่วมรายการ สัมผัสประสบการณ์การช็อปปิงสุดคุ้มค่ากับแคมเปญ “Mid Year Sale SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม!!” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 3 สิงหาคม 2568 ที่สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya