ICS Lifestyle Complex เติมความสุขปลายปี ให้ลูกค้าได้ช้อปเพลินพร้อมรับของขวัญฟรี กับแคมเปญ “ICS THE GIFT OF JOY” ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน

ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม เอาใจเหล่านักช้อปส่งท้ายปลายปี 2568 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ “ICS THE GIFT OF JOY” ให้ลูกค้าสมาชิก ONESIAM ได้อิ่มอร่อยและช้อปเพลิน พร้อมรับของขวัญเติมความสุข ฟรี! แบบสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568
“ICS THE GIFT OF JOY” มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าไอซีเอสที่เป็นสมาชิก ONESIAM โดยเฉพาะ เพียงซื้อสินค้าและใช้บริการ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนบริการต่าง ๆ ภายในไอซีเอสที่ร่วมรายการ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ก็แลกรับของรางวัลสุดคุ้มได้ทันที โดยสมาชิก ONESIAM ที่รวบรวมใบเสร็จครบ 1,500 บาทขึ้นไป แลกรับฟรี STARBUCKS CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ) และหากรวบรวมใบเสร็จตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป แลกรับฟรี VINCENT CLINIC GIFT VOUCHER มูลค่า 500 บาท (จำกัด 30 สิทธิ์ตลอดรายการ) สามารถแลกรับรางวัลได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ชั้น G ICS Lifestyle Complex โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ขั้นการซื้อ / วัน
งานนี้บอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม ไม่ว่าจะสายกินหรือสายช้อป มาไอซีเอสที่เดียวก็ได้ครบทุกความต้องการ แถมยังได้เพิ่มความสุขด้วยของขวัญสุดพิเศษกับ “ICS THE GIFT OF JOY” อย่าพลาดมาเก็บคุ้มค่าส่งท้ายปลายปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ ICS Lifestyle Complex ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICS