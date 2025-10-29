โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนช้อปสนุกกับแคมเปญ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนมาสนุกกับทุกโมเมนต์แห่งความสุขช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ กับแคมเปญ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน” สินค้าทั้งศูนย์การค้าฯ ทั้งห้างฯ ลดสูงสุด 70% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์) ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 31 ต.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ เอาใจขาช้อปเตรียมพร้อมสู่ช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ส่งสุขล้นใจ โมเมนต์ไหนก็จอย” ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ส่งมอบความคุ้มค่าให้สายช้อปทั่วประเทศได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ทั้งของรางวัลและโปรโมชันพิเศษมากมาย ทั้งช้อป กิน และสนุกกับความบันเทิงครบจบในที่เดียว
ร่วมสนุกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มเพียง ช้อปหรือรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ และห้างฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรี! ของรางวัลตามช่วงวันได้ทันที!
•วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 25-26 ต.ค. 68 : รับฟรี! Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำในเครือ Central Group
•วันจันทร์ – ศุกร์ที่ 23-24 และ 27-31 ต.ค. 68 : รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ฟรี 1 สำหรับโรงภาพยนตร์ SF Cinema และ รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ หรือ ส่วนลดรวมมูลค่า 250 บาท สำหรับโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
เตรียมสนุกกับโมเมนต์ความสุขแห่งการช้อปไปกับแคมเปญ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน” ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 31 ต.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)