ICS Lifestyle Complex มอบความคุ้มเติมความสุขกับโปรโมชั่น “ICS HAPPY REWARDS” ช็อปสนุกรับสุขสองต่อ แลกรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท

ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม เอาใจขาช้อปและนักชิม ด้วยโปรโมชั่นส่งท้ายปลายฝนต้นหนาว “ICS HAPPY REWARDS” ให้ลูกค้าผู้เป็นสมาชิก ONESIAM เพลิดเพลินกับการใช้จ่าย แล้วแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท เติมความสุขให้อิ่มอร่อยและช็อปปิ้งแบบคุ้ม ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568– 15 ตุลาคม 2568
เพราะรู้ดีว่าความสุขของใครหลายคนที่มาเยือนไอซีเอส คือการได้เลือกซื้อของถูกใจ และลิ้มรสความอร่อย จากร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายที่รวบรวมมาไว้ครบจบในที่เดียว ไอซีเอสจึงขอเพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้มากขึ้น ด้วยการมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICS HAPPY REWARDS” ที่ไม่ว่าจะกินหรือช็อปก็เพลินได้แบบสุดคุ้ม เพราะเพียงใช้จ่ายภายในไอซีเอสครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็แลกรับของรางวัลได้ทันที
•สมาชิก ONESIAM ที่กินและช็อปที่ไอซีเอสแล้วรวบรวมใบเสร็จครบ 1,500 บาทขึ้นไป สามารถนำมาแลกรับ STARBUCKS CARD มูลค่า 100 บาท แถมรับเพิ่ม GRAB TRANSPORT VOUCHER มูลค่า 100 บาท อีกหนึ่งต่อ (สำหรับชำระค่าโดยสารขั้นต่ำ 300 บาท) จำกัด 800 สิทธิ์ตลอดรายการ
•หรือหากรวบรวมใบเสร็จครบ 7,500 บาทขึ้นไป แลกรับไปเลย SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท (ใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) และรับเพิ่ม GRAB TRANSPORT VOUCHER มูลค่า 200 บาท (บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท สำหรับชำระค่าโดยสารขั้นต่ำ 300 บาท จำนวน 2 ใบ) จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
•พิเศษเฉพาะผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 18% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาท
เด็ดขนาดนี้พลาดไม่ได้ มากินและช็อปที่ไอซีเอส แล้วแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น “ICS HAPPY REWARDS” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 15 ตุลาคม 2568 สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ได้ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ICS และ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICS