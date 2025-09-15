ไอคอนสยาม จัดบิ๊กโปรโมชั่น FUEL THE BONUS สมาชิก ONESIAM ยิ่งช็อปยิ่งคุ้ม 15-30 ก.ย. นี้

ไอคอนสยาม จัดโปรโมชั่นแคมเปญ FUEL THE BONUS มอบความคุ้มค่าทุกการซื้อสินค้า รวมถึงบริการในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ, ไอซีเอส มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับสมาชิก ONESIAM ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม! เมื่อซื้อ Siam Gift Card ตามยอดที่กำหนด รับเพิ่มอีกทันที มูลค่ารวม 3.3 ล้านบาท ตั้งแต่ 15-30 ก.ย. นี้ รวมระยะเวลา 16 วัน
พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM เพียงซื้อ Siam Gift Card มูลค่า 40,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Siam Gift Card อีกใบ มูลค่า 3,000 บาท สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 6,000 บาท/ใบเสร็จ และจำกัดการใช้สิทธิ์สูงสุด 3 สิทธิ์/สมาชิก/ ตลอดรายการ โดยลูกค้าสามารถซื้อ Siam Gift Card และแลกรับ ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยาม ชั้น G โซนไอคอนลักซ์ ทางออกท่าเรือ และชั้น M หน้าร้าน Zara และชั้น 2 ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
นอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมากมาย อาทิ
•บัตรเครดิตกสิกรไทย แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับการซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 40,000 บาท ณ จุดจำหน่ายภายในไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 15– 30 กันยายน 2568 (ยกเว้น การซื้อ SIAM GIFT CARD ผ่านช่องทางออนไลน์) จำกัดการซื้อ SIAM GIFT CARD สูงสุด 2,000,000 บาทต่อท่านตลอดรายการรวมที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม
•บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD มูลค่าใบละ 40,000 บาท (ไม่จำกัดยอดซื้อ) รับสิทธิพิเศษ แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน (ยกเว้น การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์) ที่จุดจำหน่าย SIAM GIFT CARD ในไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 30 ก.ย. 2568 เท่านั้น
ช็อปก่อนคุ้มก่อน กับแคมเปญ ไอคอนสยาม “FUEL THE BONUS” มอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มให้สมาชิก ONESIAM เพียงซื้อ Siam Gift Card ตามยอดที่กำหนด รับเพิ่มอีกทันที Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท รวมแจกหนักมูลค่ากว่า 3.3 ล้านบาท โปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ เปิดให้ช็อปสะสมความคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายนนี้เท่านั้น ที่ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือคลิก www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM