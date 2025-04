ไอคอนสยาม จัดหนัก โปรโมชั่นสุดคุ้ม “ICONSIAM DOUBLE THE JOY” ซื้อ Siam Gift Card ครบตามเงื่อนไข รับท็อปอัพเพิ่มทันที มูลค่ารวม 3.4 ล้านบาท

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อลูกค้าคนสำคัญ ให้สมาชิก ONESIAM ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มกับ “ICONSIAM DOUBLE THE JOY” เพียงซื้อ Siam Gift Card ตามยอดที่กำหนด รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกใบทันทีโดยไม่ต้องลุ้น เพื่อเพิ่มความสุขในการช็อปปิ้งที่ไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม“ICONSIAM DOUBLE THE JOY” นับเป็นโปรแรงที่ไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อสมาชิก ONESIAM โดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษสุดคุ้ม เมื่อซื้อ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มทันที Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท สำหรับใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการที่ไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ขั้นต่ำ 600 บาทต่อใบเสร็จ (จำกัดจำนวน 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ) และหากซื้อ Siam Gift Card มูลค่า 40,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 6,000 บาทต่อใบเสร็จ (จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ) สามารถซื้อและแลกรับ Siam Gift Card ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยาม ชั้น G โซนลักซูรี่ ทางออกท่าเรือ, ชั้น M หน้าร้าน Zara และชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2568 โดยสมาชิก ONESIAM ต้องมีชื่อ-สกุลตรงกับผู้ซื้อ Siam Gift Card เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)ไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษแบบนี้ สมัครสมาชิก ONESIAM ได้ทาง ONESIAM SuperApp แล้วมาซื้อปุ๊บ รับเพิ่มปั๊บ กับโปรสุดพิเศษ “ICONSIAM DOUBLE THE JOY” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 15 พฤษภาคม 2568 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM