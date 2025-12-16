CMG ยกทัพแบรนด์แฟชั่นหรู เปิด 4 ช้อปใหม่เซ็นทรัลพาร์ค

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล หรือ CMG ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลก ด้วยการยกทัพแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก อย่าง Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger และ Paul Smith เปิดช็อปใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ตอกย้ำการเป็น Fashion Destination แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
นางสาวจิตรฤดี พนิตพล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด หรือซีเอ็มจี/CMG ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอด 75 ปี เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นเลือกสรรแบรนด์แฟชั่นระดับโลกมาให้ลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์ดัง จวบจนวันนี้เรามีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในเครือมากกว่า 20 แบรนด์ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมแบรนด์ใหม่ๆ ที่เข้ามาเสริมพอร์ตแฟชั่นของ CMG ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ทั้ง Luxury และ Premium สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของแบรนด์ที่มีต่อ CMG ด้านการบริหารงาน รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยด้านกำลังซื้อของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง
ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารแบรนด์ของ CMG ล่าสุดเราได้เดินหน้าขยายสาขาในกลุ่มแบรนด์พรีเมียมแฟชั่น ได้แก่ Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger และ Paul Smith ด้วยการเปิดช็อปใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเล ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ บนโลเคชั่นซึ่งเป็น Super Core CBD ที่รายล้อมด้วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองนักธุรกิจต่างชาติ กลุ่ม expat ไปจนถึงนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์ที่ชื่นชอบในสินค้าแฟชั่นคุณภาพสูงและเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก
“เรามั่นใจว่าการขยายสาขาสู่ Central Park จะไม่เพียงสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แต่ยังจะเป็นการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Global Fashion Hub ของภูมิภาคอย่างแท้จริง” นางสาวจิตรฤดี กล่าว
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี แบรนด์ต่างๆ ยังเตรียมสินค้าคอลเลกชันพิเศษสำหรับช่วง Holiday Gifting ทั้งไอเท็มสินค้าลวดลายพิเศษและเซ็ตของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่แบรนด์ต่างๆ ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ทุกคนได้เลือกซื้อไว้เป็นของขวัญส่งต่อความสุขในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้