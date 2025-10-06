เชิญชวนนักเทนนิสเยาวชน ร่วมแข่งขัน รอยัล คลิฟ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 วันที่ 8 – 9 พ.ย.นี้

ข่าวดี! การแข่งขัน รอยัล คลิฟ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 กำลังจะกลับมาเป็นรอบที่ 2 ของปีนี้ เนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา และตามคำเรียกร้องจากหลายครอบครัวที่อยากให้จัดอีกครั้ง การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส ขอเชิญชวนนักเทนนิสเยาวชนอายุระหว่าง 4 – 14 ปี ทุกระดับฝีมือ เข้าร่วมในศึกอันน่าตื่นเต้นครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พบปะเพื่อนนักกีฬา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเล่น และสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันจริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อนำไปใช้ในการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนในประเทศไทยอีกด้วย โดยการแข่งขันในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ซูเปอร์สปอร์ต, เค-สวิส, คาราบาวกรุ๊ป จำกัด, เทคนิไฟเบอร์, ไวทาลา และ เทนนิส-10
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีการจัดกิจกรรม เทนนิสคลินิกและเทนนิสชาเลนจ์ โดยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้อบอุ่นร่างกาย และฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจริงในวันรุ่งขึ้น รวมถึงมีการจับฉลากผู้โชคดี 10 คนร่วมลงแข่งมินิแมตช์ กับคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป หากใครสามารถเอาชนะด้วยคะแนน 10–0 จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท รับจำนวนจำกัดเท่านั้น! ลงทะเบียนล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://form.jotform.com/231011243791041
การแข่งขันรอยัล คลิฟ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพนี้ ไม่ใช่เพียงแค่แมตช์การแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นงานที่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว เพราะเต็มไปด้วยกิจกรรมและความสนุกมากมาย อาทิ
• บูธกิจกรรมสนุกๆ จากฟันตาซี คิดส์ คลับ
• บริการนวดฟื้นฟูร่างกาย สำหรับนักกีฬาโดยไวทาลา
• บริการนวดผ่อนคลาย โดยเทอราปิสมืออาชีพจากคลิฟ สปา
• เซ็ตของขวัญสุดพิเศษ จากซูเปอร์สปอร์ต และเค-สวิส
• เครื่องดื่มหลากหลายจากคาราบาว และลูกเทนนิสคุณภาพสูงสำหรับการแข่งขันจากเทคนิไฟเบอร์
• สเตชันอาหารปรุงสด บุฟเฟต์ดินเนอร์ และดนตรีสด
งานนี้รับรองว่าจะเป็นสุดสัปดาห์แห่งความสุขและความประทับใจไม่รู้ลืม
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ท่านสามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ https://www.royalcliff.com/th/rcjt/ ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังสามารถจองห้องพักในราคาพิเศษได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทร 038250421 ต่อ 2820–24, อีเมล reservations@royalcliff.com หรือไลน์ไอดี @Royalcliff รีบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ นี้