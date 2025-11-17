เผยผิวโกลว์รับเทศกาลกับ BIOSSANCE Holiday 2025

ในเทศกาลแห่งความสุขนี้ BIOSSANCE ขอมอบเซ็ตของขวัญสุดพิเศษ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สูตรเฉพาะยอดนิยมของแบรนด์ไว้ด้วยกันอย่างพิถีพิถัน แต่ละเซ็ตได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความเปล่งประกายและการบำรุงผิวอย่างเหนือระดับ ด้วยส่วนผสมทรงคุณค่าอย่าง สควาลีน (Squalane) ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลผิว หรือสาวกสกินแคร์ตัวจริง BIOSSANCE ได้รังสรรค์เซ็ตของขวัญให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการ พร้อมดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนความห่วงใยทั้งต่อผิวคุณและโลกของเรา
เซ็ตของขวัญ BIOSSANCE คือของขวัญแห่งความห่วงใย ที่เหมาะจะมอบให้ทั้งตัวคุณเองและคนพิเศษในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้
เซ็ตผิวโกลว์ยกกระชับ Biossance Uplifting Glow (มูลค่า 2,900 บาท)
Biossance Uplifting Glow เซ็ตลิมิเต็ดเอดิชั่นที่คัดสรรพิเศษเพื่อมอบความชุ่มชื้นและสารบำรุงผิวอย่างล้ำลึก ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวนุ่มเรียบเนียน โดยไม่ทิ้งความมันส่วนเกิน พร้อมฟื้นบำรุงผิวรอบดวงตาให้ดูสดใส เปล่งประกาย และมีชีวิตชีวากว่าที่เคย
อีกทั้ง เซ็ตนี้ยังคุ้มค่าด้วยราคาที่เท่ากับ ครีมบำรุงผิวหน้า Omega Repair Cream ขนาดจริงหนึ่งกระปุก แต่ยังมาพร้อมของขวัญพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ Firm & Lift Serum และ Marine Algae Eye Cream เพื่อเติมเต็มขั้นตอนการดูแลผิวของคุณให้ครบถ้วนในช่วงเทศกาลแห่งการให้
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
• Biossance Squalane + Omega Repair Cream (50 มล.)
• Biossance Squalane + Firm and Lift Dual Serum (15 มล.)
• Biossance Squalane + Marine Algae Eye Cream (5 มล.)
เซ็ตไบรท์ผิวสุดฮิต Biossance Bright Bestsellers (มูลค่า 3,560 บาท)
มอบการบำรุงครบวงจร ทั้งความกระจ่างใส ชุ่มชื้น และกระชับในหนึ่งเดียว กับเซ็ตของขวัญ Biossance Bright Bestsellers
เซ็ตนี้ถูกคัดสรรมาเพื่อบูสท์ผิวให้สว่าง อิ่มน้ำ เนียนกระชับอย่างเป็นธรรมชาติ ดูอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวา พร้อมบำรุงล้ำลึกโดยเฉพาะรอบดวงตาโดยไม่ทำให้ผิวหนักหรือมันเกินไป ทำให้ผิวดูสุขภาพดีและสดใสอย่างเห็นได้ชัด
เซ็ตนี้มีมูลค่าเท่ากับ Vitamin C Rose Oil ขนาดจริงหนึ่งขวด แต่พิเศษยิ่งขึ้นด้วยไอเท็มขายดีอื่นๆ ที่มาพร้อมกัน เหมาะสำหรับมอบให้คนพิเศษ หรือดูแลตัวเองในช่วงเทศกาล
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
• Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil (30 มล.)
• Biossance Squalane + Copper Peptide Rapid Plumping Serum (15 มล.)
• Biossance Squalane + Omega Repair Cream (15 มล.)
• Biossance Squalane + Marine Algae Eye Cream (5 มล.)
เซ็ตเพื่อผิวและริมฝีปากโกลว์เปล่งประกาย Biossance Bright Luminaries (มูลค่า 950 บาท)
เซ็ต Biossance Bright Luminaries มาพร้อมผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากเฉดสีประกายชิมเมอร์สุดหรู และไอเท็มบำรุงผิวหน้าไซส์พกพา ช่วยให้ผิวและริมฝีปากโกลว์ กระชับ และชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
• Biossance Pro-PeptideTM Lip Perfector in Cosmic Cocoa (15 กรัม)
• Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil (12 มล.)
วางจำหน่ายเฉพาะ ที่เว็บไซต์ Sephora Thailand และผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมและ ที่ร้าน Sephora บางสาขาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป